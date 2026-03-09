قىزىلوردالىق اڭشىلار ەتى دە، تەرىسى دە جارامسىز ءشيبورىنى نەگە اتىپ جاتىر
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردالىق اڭشىلار وبلىستىق تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسىنىڭ تاپسىرىسىمەن شيبورىلەردى اتىپ جاتىر.
Kazinform ءتىلشىسىنىڭ زەرتتەۋىنشە، بۇعان وبلىستىق سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى جولداعان حات سەبەپ بولعان. حاتتا كەيبىر ەلدى مەكەندەردە جىرتقىشتىڭ قاپتاپ كەتكەنى، قاۋىپتىڭ الدىن الۋ قاجەت ەكەنى كەلتىرىلگەن.
- اقپان ايىندا جاڭاقورعان اۋدانى تۇرعىنىنىڭ قۇتىرما اۋرۋىنا كۇدىكپەن اۋرۋحاناعا تۇسكەنى، وبلىستىق ۆەتەريناريا باسقارماسىنان سىرداريا اۋدانىندا ءمۇيىزدى ءىرى قارادان قۇتىرما اۋرۋىنا كۇدىكتى دەرەك تىركەلگەنى تۋرالى حابارلاما ءتۇستى. وسىعان وراي وشاقتاردا تولىق ىندەتكە قارسى پروفيلاكتيكالىق شارالار جۇرگىزىلدى. كۇدىكتى ناۋقاس پەن مالدان لابوراتوريالىق زەرتتەۋ ءۇشىن قۇتىرما اۋرۋىنا بايلانىستى ماتەريالدار الىنىپ، جاڭاقورعان اۋدانى بويىنشا ناتيجە تەرىس بولىپ شىقتى. سىرداريا اۋدانىنداعى ءجايت انىقتالىپ جاتىر، - دەدى وبلىستىق سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى گۇلميرا سىزدىقوۆا.
ەپيدەميولوگيالىق زەرتتەۋ بارىسىندا جاڭاقورعان اۋدانىنىڭ ەلدى مەكەندەرىندە شيبورىلەردىڭ شامادان تىس كوبەيىپ كەتكەنى انىقتالدى. قىزىلوردا وبلىسى قۇتىرما اۋرۋىنىڭ تابيعي وشاعى، ال جابايى جىرتقىشتار اۋرۋدىڭ كوزى ەكەنىن ەسكەرگەن ۆەدومستۆو وبلىستىق تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسى مەن قۇزىرەتتى ورگاندارعا جابايى جىرتقىشتاردىڭ سانىن رەتتەۋدى ۇسىنعان. وسىدان كەيىن جىرتقىشتىڭ سانىن رەتتەپ، قۇتىرما اۋرۋىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جۇمىسشى توپ قۇرىلدى. ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەيتىن مەكەمەلەر جۇرگىزگەن رەيد شارالارى ناتيجەسىندە 13- قاڭتاردان بەرى 444 ءشيبورى اۋلاندى. ونىڭ باسىم بولىگى جاڭاقورعان، جالاعاش جانە قازالى اۋداندارىنا تيەسىلى.
- ەكولوگيا مينيسترلىگىنىڭ ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى بارلىق وبلىسقا، سونىڭ ىشىندە قىزىلوردا وبلىسىنا بەلگىلى ءبىر مولشەردە قاسقىر مەن ءشيبورى اڭدارىن رەتتەۋگە ليميت بولەدى. باسقارماعا قاراستى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى مەكەمەسى جىرتقىشتان باستاپ اۋەسقويلىق نەگىزدە اتىلاتىن باسقا دا اڭداردىڭ ساناعىن جۇرگىزەدى. ول كوبەيىپ كەتكەن جاعدايدا باسقارماعا حابارلايدى. حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعى ارقىلى ءوتىنىش قالدىرىپ، رۇقسات يەلەنگەن جەرگىلىكتى اۋەسقوي اڭشىلار ليميتكە سايكەس ونى تەگىن اتۋعا رۇقسات الادى. ءبىزدىڭ تاجىريبەمىزدە مۇنداي جاعداي ەكىنشى رەت كەزدەسىپ تۇر. بىلتىر جاڭاقورعان اۋدانىنىڭ بىرنەشە اۋىلىندا شيبورىلەر مالعا شابۋىلداپ، اۋرۋ جۇقتىرعان بولاتىن، - دەدى وبلىستىق تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسىنىڭ مامانى كۇندىباي قىستاۋبايەۆ.
جابايى جانۋارلار اراسىندا قۇتىرما اۋرۋىن ادامدارعا جۇقتىرۋدىڭ نەگىزگى كوزى - وسى ءشيبورى. حالىقتىڭ «مالعا شاپتى» دەپ، جىرتقىشتىڭ قاپتاپ كەتكەنىنە الاڭدايتىنى سودان. ونىڭ تەرىسى دە، ەتى دە پايداعا اسىرۋعا كەلمەيدى. سوندىقتان ولەكسەنى تەك ورتەپ جىبەرۋدەن باسقا امال جوق.
ايتا كەتەيىك، ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى 2025 -جىل مەن 2026 -جىلدىڭ 15-اقپانى ارالىعىندا قىزىلوردا وبلىسىنا 109 128 جانۋارلار دۇنيەسى وبەكتىسىن الىپ قويۋ ءليميتىن بەكىتتى. ونىڭ ىشىندە قابان، تۇلكى، قويان، بورسىق، قاز، ۇيرەك، قاسقالداق، قىرعاۋىل سياقتى اڭ-قۇستار بار.