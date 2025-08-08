قىزىلورداداعى اباي مەكتەبىنىڭ بۇكىل وقۋشىسى اقىن ولەڭىن جاتقا بىلەدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا قالاسىنداعى دارىندى بالالارعا ارنالعان مامانداندىرىلعان سىنىپتارى بار مەكتەپ اقىن اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ ەسىمىن يەلەنگەن. مۇندا ءۇش تىلدە وقىتۋ جۇيەسى جولعا قويىلعان.
تاعى ءبىر ەرەكشەلىگى، 4,5 مىڭعا جۋىق وقۋشىسى تۇگەل اقىن شىعارماشىلىعىمەن جاقسى تانىس. ولەڭدەرى مەن قارا سوزدەرىن جاتقا ايتادى.
Kazinform ءتىلشىسى اقىننىڭ 180 جىلدىق مەرەيتويى قارساڭىندا ءسوز قادىرىن تۇسىنەتىن مەكتەپ ۇجىمىمەن جولىعىپ، بالالاردىڭ قابىلەتىن بايقاپ كوردى.
بۇرىن «مۇراگەر» اتالعان ىرگەلى ءبىلىم وشاعى 2020 -جىلى رەسپۋبليكاداعى اباي جەلىلىلىك مەكتەپتەر قۇرامىنا ەندى.
- مەكتەبىمىزدە اباي شىعارمالارىن تەرەڭدەتىپ وقىتاتىن گۋمانيتارلىق سىنىپتار اشىلدى. وسىعان دەيىن كوپتەگەن فاكۋلتاتيۆتى، ونلاين ساباق ۇيىمداستىرىلدى. وتكەن جىلى 1-11-سىنىپ وقۋشىلارى مەن جالپى ۇجىمدى وقىتۋ باعىتىندا جوسپار قۇرىلدى. جوسپار اياسىندا ءارتۇرلى ءىس-شارالار، ونىڭ ىشىندە توقسانىنا ءبىر رەت اباي شىعارماشىلىعىنا ارنالعان سايىستار ءوتىپ تۇرادى. بيىل اباي ولەڭدەرىن جاتقا وقۋدان 9-سىنىپ وقۋشىسى نازىم بولەكباي قالالىق دەڭگەيدە 1-ورىنعا يە بولدى، - دەيدى قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى ءپانىنىڭ مۇعالىمى ءلاززات ءومىرزاقوۆا.
مەكتەپتە كورنەكتى اقىن شىعارماشىلىعى كەڭىنەن ناسيحاتتالادى. ءبىرىنشى سىنىپ وقۋشىسىنىڭ ءوزى ابايدىڭ كەمىندە ءبىر- ەكى ولەڭىن قاعازعا قاراماي ناقىشىنا كەلتىرىپ ايتادى.
سونىڭ ءبىرى - كەشە عانا مەكتەپ تابالدىرىعىن اتتاعان ەركەناز بولەكباي. ءبۇلدىرشىن بىزگە «عىلىم تاپپاي ماقتانبا» اتتى ولەڭدى باستان- اياق مانەرلەپ وقىپ بەردى.
سۋدىراتىپ وقىپ قويماي، ءار ءسوزدىڭ تەرەڭىنە ۇڭىلەتىنىن، اقىن جىرعا قوسقان بەس نارسەدەن قاشىق، بەس نارسەگە اسىق بولاتىنىن جەتكىزدى.
10-سىنىپ وقۋشىسى ديدار شۋاقبايەۆ تا - ءسوز قادىرىن جەتە ۇعىناتىن دارىندى بالالاردىڭ ءبىرى.
- اقىن ولەڭدەرىن سانامىزعا توقىپ، ومىردە قولدانۋعا تىرىسامىز. ول بىزگە ومىردەن ءوز ورنىمىزدى تابۋعا كومەكتەسەدى. وقۋشىلار اباي ولەڭدەرىن تىلمەن ەمەس، جۇرەكپەن ايتىپ، قۇلاقپەن ەمەس، جۇرەكپەن تىڭداپ، جۇرگەن جەرىندە دارىپتەۋگە كۇش سالادى. اباي اتامىزدى قۇرمەتتەۋ - كۇللى قازاقتى قۇرمەتتەۋ دەپ بىلەمىن، - دەدى ول.
وقۋ ورداسىندا ءسوز زەرگەرىنىڭ 100-150 ولەڭىنە دەيىن جادىندا سايراپ تۇرعان شاكىرتتەر از ەمەس. سونىڭ ءبىرى - 11-سىنىپ وقۋشىسى باعداۋلەت تاۋەكەل ۇلى.
- مەنىڭ قورىمدا 100 گە جۋىق ولەڭ بار. مەكتەبىمىزدە اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ شىعارماشىلىعىنا ارنالعان ءىس-شارالار، ونىڭ ىشىندە تەاترلاندىرىلعان قويىلىمدار، مانەرلەپ وقۋ بايقاۋلارى ءجيى ءوتىپ تۇرادى. وسىعان دەيىن حالىقارالىق كونفەرەنتسيا اياسىندا تەاترلاندىرىلعان كورىنىس قويىلىپ، وندا مەن قۇنانبايدىڭ ءرولىن سومدادىم. رەسپۋليكالىق بايقاۋدا 2-ورىن يەلەندىم. ءبىز ءاردايىم الەم تانىعان ابايدى ماقتان تۇتامىز، - دەدى ول.
5-سىنىپ وقۋشىسى التىنبەك نۇرالي حاكىم ابايدىڭ 20 عا جۋىق ولەڭىن جاتقا بىلەدى.
- ۇستازىم اقبايان يسلام قىزى بىزگە كوپ نارسە ۇيرەتتى. سول كىسىنىڭ جەتەكشىلىگىمەن مەكتەپىشىلىك جارىستارعا قاتىسىپ، توپ جارىپ ءجۇرمىن. اقىننىڭ ءار ولەڭىن جۇرەكپەن ۇعۋعا تىرىسامىن. مەن ونىڭ ەسىمى قازاق باردا ماڭگىلىك جاڭعىراتىنىنا سەنەمىن، - دەدى وقۋشى.
بالالاردىڭ وسىلاي بىرىنەن ءبىرى وزىپ تۇرعانى ۇستازدار ەڭبەگىنىڭ ارقاسى ەكەنىن توپشىلاۋ قيىن ەمەس.
قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى ءپانىنىڭ مۇعالىمى ايزات قالىباي قىزى ءوزى دە مەكتەپتە وقىپ جۇرگەنىندە ابايدىڭ 180 ولەڭىن جاتتاپ العان. تالاي جىر دوداسىندا تۇعىر بيىگىنەن كورىندى.
مەكتەپتە ەڭبەك ەتىپ كەلە جاتقانىنا بيىل جەتىنشى جىل. ونىسى ءومىر جولىندا رۋحاني ازىق، شاكىرت تاربيەلەۋدە باعدارشام بولا ءبىلدى.
- اباي شىعارماشىلىعىن ءوزىم ساباق بەرەتىن سىنىپ وقۋشىلارىنا ۇنەمى ناسيحاتتايمىن. ابايدى قايتالاپ وقىعان سايىن ونى جاڭا قىرىنان تانيسىڭ. مادەنيەتىڭدى، ءبىلىمىڭ مەن بولمىسىڭدى جەتىلدىرگىڭ كەلسە، ابايدى وقۋدان جالىقپاۋ كەرەك. اقىننىڭ ءار ولەڭى، قارا ءسوزى مەن اۋدارماسىنان ونەگە الۋعا بولادى.
«بازارعا، قاراپ تۇرسام، اركىم بارار،
ىزدەگەنى نە بولسا، سول تابىلار.
بىرەۋ استىق الادى، بىرەۋ - مارجان،
اركىمگە بىردەي نارسە بەرمەس بازار» دەگەن ءتورت شۋماعىنىڭ وزىندە فيلوسوفيا تۇنىپ تۇر. وقۋشىلار كوبىنە مۇنى تۋرا ماعىناسىندا تۇسىنەدى. نەگىزى بۇل جەردە «بازار» دەپ حالىقتى، ءومىردى مەڭزەگەن، ياعني وقۋدان، ىزدەنۋدەن جالىقپاعان ادام ءومىردىڭ بازارىنان وزىنە كەرەگىن الادى، - دەدى مۇعالىم.
مەكتەپتە اباي شىعارمالارىن مانەرلەپ وقىتۋ ۇيىرمەسى جۇمىس ىستەيدى. جەتەكشىسى ساندۋعاش يبراشيەۆا اقىننىڭ رۋحاني مۇراسىن جاڭعىرتۋ جالعىز مەرەيتويمەن شەكتەلىپ قالمايتىنىن، ءۇزىلىسسىز جالعاساتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ءبىز كەرەكۋدە «اباي مۇراسى - ماڭگىلىك باعدار» اتتى ەرەكشە اۋديوجيناق جوباسى جارىق كورگەنىن حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
نازەركە سانيازوۆا