قىزىلوردادا ەگىزدەر ءبىر-بىرىنە بۇيرەگىن بەردى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىستىق كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىندا ءبىر كۇندە ەكى ناۋقاسقا بۇيرەك ترانسپلانتاتسياسى جاسالدى. بۇل تۋرالى اۋرۋحانانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءبىرىنشى ناۋقاس - 1979-جىلى تۋعان ايەلگە وزىنەن ءۇش جاس ۇلكەن تۋعان اعاسى دونور بولدى. ەكىنشى ترانسپلانتاتسيا 1978-جىلى تۋعان ەر ادامعا جاسالدى.
- ناۋقاسقا ەگىزدىڭ سىڭارى، اعاسى بۇيرەگىن بەردى. وتانى اۋرۋحانا باس دارىگەرىنىڭ ورىنباسارى، PhD ەربول سەرىك ۇلى ا. سىزعانوۆ اتىنداعى ۇلتتىق عىلىمي حيرۋرگيا ورتالىعىنىڭ بولىمشە مەڭگەرۋشىسى يسلام مادادوۆتىڭ كومانداسىمەن بىرگە جاسادى. وپەراتسيا ءساتتى ءوتتى. ناۋقاستاردىڭ جاعدايى ورتاشا، تيەسىلى ەم قابىلداپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بىلتىر اۋرۋحانادا بۇيرەككە 6 ترانسپلانتاتسيا جاسالدى. بيىل دارىگەرلەر ءبىرىنشى رەت باۋىر اۋىستىردى.
جاقىندا وسى اۋرۋحانادا اشىق جۇرەككە سيرەك كەزدەسەتىن وتا جاسالدى.