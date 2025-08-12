ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:24, 12 - تامىز 2025 | GMT +5

    قىزىلوردادا ەگىزدەر ءبىر-بىرىنە بۇيرەگىن بەردى

    قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىستىق كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىندا ءبىر كۇندە ەكى ناۋقاسقا بۇيرەك ترانسپلانتاتسياسى جاسالدى. بۇل تۋرالى اۋرۋحانانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қызылорда облыстық көпбейінді ауруханасы
    Фото: Қызылорда облыстық көпбейінді ауруханасы

    ءبىرىنشى ناۋقاس - 1979-جىلى تۋعان ايەلگە وزىنەن ءۇش جاس ۇلكەن تۋعان اعاسى دونور بولدى. ەكىنشى ترانسپلانتاتسيا 1978-جىلى تۋعان ەر ادامعا جاسالدى.

    - ناۋقاسقا ەگىزدىڭ سىڭارى، اعاسى بۇيرەگىن بەردى. وتانى اۋرۋحانا باس دارىگەرىنىڭ ورىنباسارى، PhD ەربول سەرىك ۇلى ا. سىزعانوۆ اتىنداعى ۇلتتىق عىلىمي حيرۋرگيا ورتالىعىنىڭ بولىمشە مەڭگەرۋشىسى يسلام مادادوۆتىڭ كومانداسىمەن بىرگە جاسادى. وپەراتسيا ءساتتى ءوتتى. ناۋقاستاردىڭ جاعدايى ورتاشا، تيەسىلى ەم قابىلداپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    Қызылорда облыстық көпбейінді ауруханасы
    Фото: Қызылорда облыстық көпбейінді ауруханасы

    بىلتىر اۋرۋحانادا بۇيرەككە 6 ترانسپلانتاتسيا جاسالدى. بيىل دارىگەرلەر ءبىرىنشى رەت باۋىر اۋىستىردى.

    جاقىندا وسى اۋرۋحانادا اشىق جۇرەككە سيرەك كەزدەسەتىن وتا جاسالدى.

    تەگ:
    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار