قىزىلوردادا ينۆەستورلار قانداي ءىرى زاۋىتتاردى اشىلادى
استانا. KAZINFORM - الداعى ءۇش جىلدا قىزىلوردا وبلىسىندا 2 تريلليون 800 ميلليارد تەڭگەگە 98 ينۆەستيتسيالىق جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ، 12 مىڭنان استام جاڭا جۇمىس ورىندارى اشىلادى. وبلىستاعى ءىرى جوبالار جونىندە اكىم نۇرلىبەك نالىبايەۆ ايتىپ بەردى.
اكىمنىڭ ايتۋىنشا، بيىل 300 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجىعا 27 ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە قوسىلدى.
- شىلدە ايىندا 5 ميلليارد تەڭگەگە تولىق اۆتوماتتاندىرىلعان « قىزىلوردا ساز-م» سەرىكتەستىگىنىڭ كىرپىش زاۋىتى اشىلدى. زاۋىت جىلىنا 90 ميلليون كىرپىش شىعارىپ، جەرگىلىكتى قۇرىلىسقا قاجەتتى سۇرانىستىڭ 90 پايىزىن قامتاماسىز ەتەدى. « قىزىلوردا نان» سەرىكتەستىگىنىڭ نان، كونديتەرلىك- ماكارون ونىمدەرىن وندىرەتىن كەشەنى ىسكە قوسىلدى. كەشەننىڭ جالپى قۇنى - 5 ميلليارد 600 ميلليون تەڭگە. بۇدان بولەك، 753 ميلليارد 300 ميلليون تەڭگە بولاتىن 14 ءىرى جوبانىڭ قۇرىلىسى باستالىپ جاتىر، - دەدى ن. نالىبايەۆ ەلوردادا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە.
ءىرى جوبالار اراسىندا 414 ميلليارد 700 ميلليون تەڭگەگە «شالقيا» كەن-بايىتۋ فابريكاسى؛ 161 ميلليارد 400 ميلليون تەڭگە بولاتىن - «كالتسيلەنگەن سودا» زاۋىتى؛ 60 ميلليارد تەڭگەگە - «سيەۆەن ريۆەرس» كومپانياسىنىڭ بوتەلكە شىعاراتىن زاۋىتى؛ 37 ميلليارد 800 ميلليون تەڭگە بولاتىن - وڭتۇستىك كورەيالىق «ۋيز يۋ» كومپانياسىنىڭ تۇرمىستىق قاتتى قالدىقتار وڭدەۋ زاۋىتى بار.
- «تابيعي تاس قىزىلوردا» سەرىكتەستىگىمەن 17 ميلليارد 300 ميلليون تەڭگەگە جىلىنا 1 ميلليون توننا اك شىعاراتىن زاۋىت كەلەسى جىلى ىسكە قوسىلادى. وتكەن اپتادا عانا يسپاندىق «ر و ك ا گرۋپپ» كومپانياسىمەن جىلىنا 500 مىڭ بۇيىمعا دەيىن سانيتارلىق-تەحنيكالىق ونىمدەر شىعاراتىن جوعارى تەحنولوگيالىق زاۋىت سالۋ جونىندە ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلدى. ەلىمىزدە سالىناتىن العاشقى زاۋىتتىڭ قۇنى 44 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى. وندا 300 گە جۋىق جاڭا جۇمىس ورىندارى اشىلادى، - دەدى وبلىس اكىمى.
سونىمەن بىرگە، 134 ميلليارد 500 ميلليون تەڭگەگە «فابە- اگرو» كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، جىلىجاي سالۋ جوباسى جۇزەگە اسىرىلادى.
وڭىردە اگرارلىق- يندۋستريالىق كلاستەر قۇرۋ ماقساتىندا 51 ميلليارد تەڭگەگە شۆەيتساريالىق «حارۆەست اگرو» كومپانياسىمەن تەحنيكالىق قارا سورا، جۇگەرى مەن سويانى ءوسىرۋ، قايتا وڭدەۋ جانە 40 ميلليارد تەڭگە بولاتىن جۇگەرى داقىلىن تەرەڭ وڭدەيتىن كراحمال-سىرنە زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى.
ايتا كەتەيىك، بيىل قىزىلوردا وبلىسىنىڭ بيۋدجەتى 851 ميلليارد تەڭگەدەن استى. بيۋدجەت قاراجاتىن وڭتايلاندىرۋ ماقساتىندا 2022 -جىلدان باستاپ الەۋمەتتىك سالاعا تەرەڭ تالداۋ جۇرگىزىلگەن. ناتيجەسىندە 108 ميلليارد تەڭگە قارجى ۇنەمدەلگەن.
بيىل قىزىلورداعا 750 ميلليارد تەڭگەدەن استام ينۆەستيتسيا تارتىلادى.