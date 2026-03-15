قىزىلوردادا ىبىراي جاقايەۆ اۋلەتىنىڭ 9 كەلىنى رەفەرەندۋمدا ءبىر مەزەتتە داۋىس بەردى
قىزىلوردا. KAZINFORM - بۇگىن ەكى مارتە سوتسياليستىك ەڭبەك ەرى، اتاقتى ديقان ىبىراي جاقايەۆ اتاسىنىڭ ۇرپاقتارى رەفەرەندۋمعا قاتىسىپ، ءوز داۋىس بەردى.
قازاق دالاسىنىڭ قۇنارلى توپىراعىندا ەڭبەك ەتىپ، كۇرىش وسىرۋدە رەكوردتىق كورسەتكىشكە قول جەتكىزگەن ىبىراي جاقايەۆتىڭ ەسىمى ەل جادىندا ەڭبەكقورلىق پەن تاباندىلىقتىڭ، ادالدىق پەن جاۋاپكەرشىلىكتىڭ سيمۆولى رەتىندە ماڭگى ساقتالعان. ونىڭ ومىرلىك ۇستانىمى - ادال ەڭبەك پەن حالىققا قىزمەت ەتۋ - تەك جەكە تۇلعا ءۇشىن ەمەس، تۇتاس ۇرپاققا ونەگە بولىپ قالدى، قوعامنىڭ رۋحاني نەگىزىن بەكىتتى.
ىبىراي جاقايەۆتىڭ ۇرپاقتارى اتاسىنىڭ اسىل مۇراسىن جالعاستىرا وتىرىپ، ەل تاعدىرىنا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراپ، ماڭىزدى ساياسي ناۋقان - رەفەرەندۋمعا قاتىسىپ، ءوز تاڭداۋىن جاسادى. مۇنداي تاريحي ارەكەت ءار ازاماتتىڭ مەملەكەت بولاشاعىنا قوسقان ۇلەسىن ايقىن كورسەتەدى، ازاماتتىق بورىش پەن ءپاتريوتيزمنىڭ ناقتى كورىنىسى بولىپ تابىلادى.
بۇل تاريحي ءسات - تەك جەكە داۋىس بەرۋ ەمەس، ول - ەلدىڭ تۇراقتىلىعى مەن دامۋىنا باعىتتالعان ستراتەگيالىق قادام. ەلدىڭ بىرلىگى مەن قوعامداعى سەنىمدىلىكتى نىعايتۋ، دەموكراتيالىق قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋ، ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىكتى ارتتىرۋ - وسىنداي ماڭىزدى كەزەڭنىڭ باستى ءمانى بولىپ سانالادى.
ىبىراي جاقايەۆتىڭ ۇرپاقتارى ءوز داۋىسىن بەرە وتىرىپ، ەلدىڭ دامۋ جولىندا بەلسەندى ازاماتتىق ۇستانىمنىڭ، پاتريوتتىق سەزىمنىڭ جانە تاريحي جاۋاپكەرشىلىكتىڭ ايقىن ۇلگىسىن كورسەتتى. بۇل - مەملەكەتىمىزدىڭ بولاشاعىنا قوسىلعان ناقتى ۇلەس، تاۋەلسىزدىك پەن بىرلىكتىڭ، ادال ەڭبەك پەن جاۋاپكەرشىلىكتىڭ ماڭگىلىك سيمۆولى.