قىزىلوردادا سالماعى 6,5 كەلى الىپ بالا دۇنيەگە كەلدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - كوپبەيىندى قىزىلوردا وبلىستىق اۋرۋحاناسىندا قارماقشى اۋدانىنىڭ تۇرعىنى سالتانات ۇزاقباي سالماعى 6 كەلى 500 گرام بولاتىن نارەستەنى دۇنيەگە اكەلدى. بۇل تۋرالى اۋرۋحانانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ايەلگە اكۋشەرلىك ءبولىم مەڭگەرۋشىسى ارمان ەرجانوۆا مەن اكۋشەر-گينەكولوگ فاتيما قوسنازاروۆا جوسپارلى وتا جاسادى.
- الىپ بالانىڭ تۋعان كەزدە جاعدايى اۋىر بولعان. نارەستەنىڭ دەنساۋلىعىن تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن جاڭا تۋعان نارەستەلەردىڭ رەانيماتسيا جانە پاتولوگيا بولىمشەسىندە قوسىمشا ەم قابىلداعان. قازىر نارەستە مەن اناسىنىڭ دەنساۋلىعى تۇراقتى. ءسابي انا سۇتىمەن قورەكتەنىپ جاتىر. الىپ بالاعا اتاسى قۋانىشبەك دەپ ەسىم بەرىپتى. جاقىن كۇندەرى ول ۇيىنە شىعارىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، اۋرۋحانادا وتكەن جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا 70 ورىندىق پەريناتالدىق ءبولىم اشىلدى. بۇعان دەيىن قىزىلوردادا بوسانعان ايەلدەر مەن جاڭا تۋعان نارەستەلەرگە كومەك كورسەتەتىن جالعىز مەديتسينالىق ۇيىم وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىق قانا بولعان. اتالعان ءبولىم پەريناتالدىق ورتالىقتىڭ جۇكتەمەسىن ازايتتى. اكۋشەرلىك بولىمدە ءتۇرلى سىرقاتى بار جۇكتى ايەلدەرگە كومەك كورسەتىلەدى.
ال كەشە وسى اۋرۋحانادا حاديا، حافيز، حامزا ەسىمدى ۇشەم دۇنيەگە كەلگەنىن حابارلاعانبىز.