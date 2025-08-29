قىزىلوردادا قىز-كەلىنشەكتەر تۇكتى كىلەمشە توقىپ، قۇراق قۇراۋدى ۇيرەندى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا قالاسىنداعى اناعا تاعزىم ورتالىعىندا «ويۋlike» اتتى ءىس- شارا ۇيىمداستىرىلدى.
جەرگىلىكتى ىسمەرلەر كاسىبي شەبەرلىك الاڭىندا ىنتالى قىز- كەلىنشەكتەرگە تۇكتى كىلەمشە توقۋ، قۇراق قۇراۋ، كيىزدەن ەتنوستيلدەگى بۇيىمدار جاساۋ، زاماناۋي شوپپەر تىگۋدىڭ قىر-سىرىن ۇيرەتتى.
ورتالىقتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، ەتنوگراف عالىمدار، ديزاينەرلەر، كرەاتيۆتى كاسىپكەرلەر مەن تاريحشىلار قازاق ويۋ- ورنەگىنىڭ تاريحي نەگىزدەرى، ءسان يندۋسترياسى مەن ءداستۇرلى ورنەكتەردىڭ قولونەردەگى قولدانىسى تۋرالى وي-پىكىرلەرىن ورتاعا سالدى. باسقوسۋعا قازاق ورنامەنتولوگياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى، ەتنوگراف، گرافيك- سۋرەتشى، فيلوسوف، مادەنيەتتانۋشى ەرالى وسپانوۆ قاتىسىپ، جەكە زەرتتەۋ ناتيجەسىن، تاجىريبەسىن ءبولىستى.
قورقىت اتا اتىنداعى قىزىلوردا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورلارى مەن وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، كرەاتيۆتى كاسىپكەرلەر ويۋ-ورنەكتەردىڭ ورنىمەن قولدانىلمايتىنىن، كوممەرتسيالىق باعىتتا بۇرمالاناتىنىن، سيمۆوليكالىق ءمانى ساقتالمايتىنىن سىنعا الدى.
- ۇلتتىق ورنەكتى ماعىناسىن جوعالتپاي، قازىرگى زامانعا ساي بەيىمدەپ، ساپالى ماتەريالدارمەن ۇيلەستىرىپ تانىمال ەتۋگە بولادى. ورنەك كيىمدە عانا ەمەس، لوگوتيپتە، ساندىك بۇيىمداردا، حالىقارالىق برەندتە دە بەينەلەنەدى. قازاقتىڭ ۇلتتىق ورنەگىن ساقتاپ، سانگە ەنگىزۋ - ۇلت مادەنيەتىن الەمگە تانىتۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولى، - دەدى تەحنيكا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، قاۋىمداستىرىلعان پروفەسسور ءلاززات شىلدەبايەۆا.
كاسىپكەر ايمان ءابدى قازاقتىڭ ۇلتتىق كيىمىن بۇگىنگى كۇننىڭ تىنىسىمەن ۇيلەستىرىپ، بالالارعا، جاستار مەن ەرەسەكتەرگە ارناپ «Qazaq brand» برەندىمەن زاماناۋي كيىم ۇلگىلەرىن تىگىپ ءجۇر.
- ءسان - سىرتقى بەينە عانا ەمەس، مادەنيەتىمىز، تاريحىمىز بەن بولمىسىمىزدىڭ ايناسى. ءبىز كيىم ارقىلى ۇرپاققا كىم ەكەنىمىزدى، قايدان شىققانىمىزدى، قانداي قۇندىلىقتاردى دارىپتەيتىنىمىزدى كورسەتە الامىز. بۇگىندە ءسان يندۋسترياسىندا عالامدىق ترەندتەر وتە جىلدام وزگەرىپ جاتىر. ءبىراق ءبىز ءۇشىن ەڭ ماڭىزدىسى - سول اعىمعا ىلەسىپ قانا قويماي، ءوزىمىزدىڭ ەرەكشەلىگىمىزدى، ۇلتتىق ويۋ-ورنەكتەرىمىزدى، ءداستۇرلى ەلەمەنتتەرىمىزدى جاڭا ۇلگىدە كورسەتە ءبىلۋ، - دەدى ول.
قولونەرشى، كاسىپكەر قارلىعاش ءىلياسوۆا ءوز كوللەكتسياسىنان دەفيلە وتكىزىپ، ويۋدى كيىم مەن بۇيىمعا جابىستىرا سالۋدىڭ دۇرىس ەمەس ەكەنىن، ونى تەك تىگىپ، كەستەلەپ سالۋ كەرەگىن ايتتى.
ءداستۇرلى ورنەكتەردى جاڭعىرتۋ باعىتىنداعى شاراعا اۋداندار مەن ءبىرقاتار وڭىردەن كرەاتيۆتى يندۋستريا جونىندەگى وكىلدەر قاتىسىپ، ونلاين تۇردە تاجىريبە الماستى.
بۇعان دەيىن مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا كرەاتيۆتى يندۋستريانى سيفرلاندىرۋعا ارنالعان ۇكىمەت وتىرىسىندا قولونەرشىلەر ەڭ كوپ شوعىرلانعان وڭىرلەردى اتادى.