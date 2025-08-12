قىزىلوردادا كۇرىش ۋاقىتىنان كەش ءپىسىپ جاتىر
قىزىلوردا. KAZINFORM - بيىل قىزىلوردا وبلىسىندا ۆەگەتاتسيالىق كەزەڭ كۇردەلى جاعدايدا ءوتىپ جاتىر. ەگىنگە قاجەتتى سۋ كولەمىنە سۇرانىس شەگىنە جەتتى.
وبلىستىق اۋىل شارۋاشىلىعى جانە جەر قاتىناستارى باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، وسى جىلى وڭىردە 189,6 مىڭ گەكتارعا اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلى ەگىلدى. ونىڭ 80,9 مىڭ گەكتارى - كۇرىش.
- ەگىندى تۇراقتى سۋارۋ ءۇشىن بەلگىلەنگەن سۋ ليميتى - 3,9 ميلليارد تەكشە مەتر. مەملەكەتارالىق سۋ شارۋاشىلىعىن ۇيلەستىرۋ كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا 2025-جىلدىڭ ۆەگەتاتسيالىق كەزەڭىندە شاردارا سۋ قويماسىنا 3,7 ميلليارد تەكشە مەتر، ونىڭ ىشىندە 1-ءساۋىر-10-تامىز ارالىعىندا 3 ميلليارد تەكشە مەتر سۋ تۇسەدى دەپ بولجانعان. ءبىراق جوسپاردان 1 ميلليارد تەكشە مەتر كەم ءسۋ تۇستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
3,3 ميلليارد تەكشە مەتر سۋ وبلىسقا كانالدار ارقىلى الىندى. وبلىس اكىمىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس بارلىق اۋداندا قۇرىلعان جۇمىسشى توپتار جاعدايدى باقىلاۋعا الىپ، كەڭىنەن تۇسىندىرمە جۇمىسىن جۇرگىزىپ كەلەدى.
- جوسپارلانعان سۋ كۇرىشكە ۋاقىتىلى بەرىلمەدى. سوعان بايلانىستى كۇرىشتىڭ ءپىسۋ ۋاقىتى كەشەۋىلدەپ جاتىر. بۇگىنگى كۇنى باستى داقىلدىڭ %20 نىڭ عانا سۋى بايلاندى. ديقاندار ودان باسقا ەرتە ەگىلگەن اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىن جيناۋعا كىرىستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بيىل قىزىلوردا وبلىسىندا كۇرىش كولەمى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 4,7 مىڭ گەكتارعا قىسقاردى.