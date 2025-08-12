ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:42, 12 - تامىز 2025 | GMT +5

    قىزىلوردادا كۇرىش ۋاقىتىنان كەش ءپىسىپ جاتىر

    قىزىلوردا. KAZINFORM - بيىل قىزىلوردا وبلىسىندا ۆەگەتاتسيالىق كەزەڭ كۇردەلى جاعدايدا ءوتىپ جاتىر. ەگىنگە قاجەتتى سۋ كولەمىنە سۇرانىس شەگىنە جەتتى.

    рис, поле
    Фото: управление сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской области

    وبلىستىق اۋىل شارۋاشىلىعى جانە جەر قاتىناستارى باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، وسى جىلى وڭىردە 189,6 مىڭ گەكتارعا اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلى ەگىلدى. ونىڭ 80,9 مىڭ گەكتارى - كۇرىش.

    - ەگىندى تۇراقتى سۋارۋ ءۇشىن بەلگىلەنگەن سۋ ليميتى - 3,9 ميلليارد تەكشە مەتر. مەملەكەتارالىق سۋ شارۋاشىلىعىن ۇيلەستىرۋ كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا 2025-جىلدىڭ ۆەگەتاتسيالىق كەزەڭىندە شاردارا سۋ قويماسىنا 3,7 ميلليارد تەكشە مەتر، ونىڭ ىشىندە 1-ءساۋىر-10-تامىز ارالىعىندا 3 ميلليارد تەكشە مەتر سۋ تۇسەدى دەپ بولجانعان. ءبىراق جوسپاردان 1 ميلليارد تەكشە مەتر كەم ءسۋ تۇستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    3,3 ميلليارد تەكشە مەتر سۋ وبلىسقا كانالدار ارقىلى الىندى. وبلىس اكىمىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس بارلىق اۋداندا قۇرىلعان جۇمىسشى توپتار جاعدايدى باقىلاۋعا الىپ، كەڭىنەن تۇسىندىرمە جۇمىسىن جۇرگىزىپ كەلەدى.

    - جوسپارلانعان سۋ كۇرىشكە ۋاقىتىلى بەرىلمەدى. سوعان بايلانىستى كۇرىشتىڭ ءپىسۋ ۋاقىتى كەشەۋىلدەپ جاتىر. بۇگىنگى كۇنى باستى داقىلدىڭ %20 نىڭ عانا سۋى بايلاندى. ديقاندار ودان باسقا ەرتە ەگىلگەن اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىن جيناۋعا كىرىستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، بيىل قىزىلوردا وبلىسىندا كۇرىش كولەمى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 4,7 مىڭ گەكتارعا قىسقاردى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
