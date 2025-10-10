ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قىزىلوردادا دينوزاۆردىڭ سۇيەگى تابىلدى

    قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىستىق تاريحي- ولكەتانۋ مۋزەيىنىڭ ماماندارى شاح- شاح شاتقالىنان تابىلعان قالدىقتار بور داۋىرىندەگى دينوزاۆرلاردىڭ سۇيەگى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. سەبەبى بۇعان دەيىن دە بۇل ماڭنان مۇنداي قالدىقتار تابىلعان. بۇل تۋرالى وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيى جاريالادى.

    Қызылордада динозаврдың сүйегі табылды
    Фото: Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейі

    وبلىستىق مۇراجاي مەن قارماقشى اۋداندىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىنىڭ قىزمەتكەرلەرى اۋدان تەرريتورياسىنداعى شاح-شاح شاتقالىنا بارلاۋ ەكسپەديتسياسىن ۇيىمداستىردى.

    شاح-شاح كەشەنىنە العاش رەت 1959 -جىلى ورىس پالەونتولوگى ا. روجدەستۆەنسكيدىڭ جەتەكشىلىگىمەن عىلىمي- زەرتتەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى. بوزتوبە سۆيتاسىندا ورنالاسقان كەشەننەن مەزوزوي ەراسىنىڭ بور كەزەڭىندە ءومىر سۇرگەن دينوزاۆرلاردىڭ سۇيەكتەرىنىڭ قالدىقتارى تابىلادى. 1968 -جىلى باس سۇيەگى عانا تابىلعان دينوزاۆر «ارالوزاۆر» دەگەن اتاۋمەن عىلىمي اينالىمعا ەنەدى.

    - پالەونتولوگتاردىڭ زەرتتەۋ جۇمىستارى بارىسىندا گادروزاۆر وتريادىنا كىرەتىن ارالوزاۆر 93-86 ميلليون جىل بۇرىن ءومىر سۇرگەنى انىقتالادى. كەيىن بۇل ايماق ەۋروپالىق پالەونتولوگ-عالىمداردىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرىپ، الەمدىك عىلىمي جۋرنالدارعا ماقالالار جاريالانادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    مۋزەي قىزمەتكەرلەرىنىڭ بارلاۋ ەكسپەديتسياسى ناتيجەسىندە شاح-شاح شاتقالىنان بور داۋىرىندە ءومىر سۇرگەن تىرشىلىك يەلەرىنىڭ سۇيەكتەرىنىڭ قالدىقتارى تابىلدى. الداعى ۋاقىتتا پالەونتولوگيالىق بۇيىمدار ارنايى ماماندار تاراپىنان زەرتتەلەدى.

    وسىعان دەيىن تاجىكستاندا 85 ميلليون جىلدىق دينوزاۆردىڭ قالدىقتارى تابىلعان بولاتىن.

