قىزىلوردادا دينوزاۆردىڭ سۇيەگى تابىلدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىستىق تاريحي- ولكەتانۋ مۋزەيىنىڭ ماماندارى شاح- شاح شاتقالىنان تابىلعان قالدىقتار بور داۋىرىندەگى دينوزاۆرلاردىڭ سۇيەگى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. سەبەبى بۇعان دەيىن دە بۇل ماڭنان مۇنداي قالدىقتار تابىلعان. بۇل تۋرالى وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيى جاريالادى.
وبلىستىق مۇراجاي مەن قارماقشى اۋداندىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىنىڭ قىزمەتكەرلەرى اۋدان تەرريتورياسىنداعى شاح-شاح شاتقالىنا بارلاۋ ەكسپەديتسياسىن ۇيىمداستىردى.
شاح-شاح كەشەنىنە العاش رەت 1959 -جىلى ورىس پالەونتولوگى ا. روجدەستۆەنسكيدىڭ جەتەكشىلىگىمەن عىلىمي- زەرتتەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى. بوزتوبە سۆيتاسىندا ورنالاسقان كەشەننەن مەزوزوي ەراسىنىڭ بور كەزەڭىندە ءومىر سۇرگەن دينوزاۆرلاردىڭ سۇيەكتەرىنىڭ قالدىقتارى تابىلادى. 1968 -جىلى باس سۇيەگى عانا تابىلعان دينوزاۆر «ارالوزاۆر» دەگەن اتاۋمەن عىلىمي اينالىمعا ەنەدى.
- پالەونتولوگتاردىڭ زەرتتەۋ جۇمىستارى بارىسىندا گادروزاۆر وتريادىنا كىرەتىن ارالوزاۆر 93-86 ميلليون جىل بۇرىن ءومىر سۇرگەنى انىقتالادى. كەيىن بۇل ايماق ەۋروپالىق پالەونتولوگ-عالىمداردىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرىپ، الەمدىك عىلىمي جۋرنالدارعا ماقالالار جاريالانادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
مۋزەي قىزمەتكەرلەرىنىڭ بارلاۋ ەكسپەديتسياسى ناتيجەسىندە شاح-شاح شاتقالىنان بور داۋىرىندە ءومىر سۇرگەن تىرشىلىك يەلەرىنىڭ سۇيەكتەرىنىڭ قالدىقتارى تابىلدى. الداعى ۋاقىتتا پالەونتولوگيالىق بۇيىمدار ارنايى ماماندار تاراپىنان زەرتتەلەدى.
وسىعان دەيىن تاجىكستاندا 85 ميلليون جىلدىق دينوزاۆردىڭ قالدىقتارى تابىلعان بولاتىن.