    09:40, 23 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قىزىلوردادا بيولوگيالىق تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋ ءۇشىن قاسقىر اۋلانىپ جاتىر

    قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىندا قورشاعان ورتاداعى بيولوگيالىق تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋ ماقساتىندا جىرتقىش اڭداردىڭ سانىن رەتتەۋ باعىتىندا جۇمىس جۇرگىزىلىپ كەلەدى.

    ы
    Фото: Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

    وبلىستىق تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسى وتكەن جىلى 167 رەيدىك ءىس-شارا ۇيىمداستىردى.

    - ناتيجەسىندە 47 قاسقىر، 6 ءشيبورى اۋلاندى. سونىمەن بىرگە بيىل 13-22- قاڭتار ارالىعىندا جاڭاقورعان ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ مەكەمەسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جاڭاقورعان اۋدانىنداعى قوجاكەنت، ماشبەك، قىركەڭسە، جاڭاارىق، وزكەنت، تۇگىسكەن اۋىلدىق وكرۋگتەرىنىڭ قۇم جاق بەتكەيىندە جىرتقىش اڭدار اۋلادى. رەيد بارىسىندا 2 قاسقىر، 90 ءشيبورى ۇستالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان اۋماعىندا قاسقىر مەن ءشيبورى سانىن رەتتەۋگە قاتىستى جۋىردا بيولوگيالىق نەگىزدەمە ازىرلەنگەنى بەلگىلى بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
