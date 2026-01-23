قىزىلوردادا بيولوگيالىق تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋ ءۇشىن قاسقىر اۋلانىپ جاتىر
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىندا قورشاعان ورتاداعى بيولوگيالىق تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋ ماقساتىندا جىرتقىش اڭداردىڭ سانىن رەتتەۋ باعىتىندا جۇمىس جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
وبلىستىق تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسى وتكەن جىلى 167 رەيدىك ءىس-شارا ۇيىمداستىردى.
- ناتيجەسىندە 47 قاسقىر، 6 ءشيبورى اۋلاندى. سونىمەن بىرگە بيىل 13-22- قاڭتار ارالىعىندا جاڭاقورعان ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ مەكەمەسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جاڭاقورعان اۋدانىنداعى قوجاكەنت، ماشبەك، قىركەڭسە، جاڭاارىق، وزكەنت، تۇگىسكەن اۋىلدىق وكرۋگتەرىنىڭ قۇم جاق بەتكەيىندە جىرتقىش اڭدار اۋلادى. رەيد بارىسىندا 2 قاسقىر، 90 ءشيبورى ۇستالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان اۋماعىندا قاسقىر مەن ءشيبورى سانىن رەتتەۋگە قاتىستى جۋىردا بيولوگيالىق نەگىزدەمە ازىرلەنگەنى بەلگىلى بولدى.