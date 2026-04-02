قىزىلوردا وبلىسىندا ىشىمدىكسىز اۋىلدار سانى 37 گە جەتتى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىندا «ىشىمدىكسىز اۋىل» باستاماسىن قولداعاندار قاتارى ارتىپ كەلەدى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلى 6 ەلدى مەكەن الكوگول ونىمدەرىن تۇتىنۋدان جانە ساتۋدان تولىق باس تارتسا، بۇگىندە ولاردىڭ سانى 37 گە جەتتى.
- باستاما تۇرعىنداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، قوعامدىق ءتارتىپتى نىعايتۋعا جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا وڭ ىقپال ەتتى. جالاعاش اۋدانىندا وعان 13 اۋىل قوسىلدى. تاڭ، ەڭبەك، ەسەت باتىر، ت. جۇرگەنوۆ، جاڭاتالاپ، مىرزاباي احۋن، شامەنوۆ، اققۇم، اقسۋ، اققىر، بۇقارباي باتىر جانە جاڭاداريا، قاراكەتكەن ەلدى مەكەندەرىنىڭ تۇرعىندارى الكوگول ونىمدەرىنەن تولىق باس تارتۋ تۋرالى ورتاق شەشىم قابىلدادى. شەشىم جەرگىلىكتى قاۋىمداستىق، اقساقالدار كەڭەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن كەزدەسۋ بارىسىندا قابىلداندى. اۋىل كاسىپكەرلەرى تۇرعىنداردىڭ ورتاق شەشىمىن قولداۋ ماقساتىندا ساۋدا ورىندارىندا الكوگول ونىمدەرىن ساتۋدى توقتاتقان، - دەلىنگەن پوليتسيا مالىمەتىندە.
پوليتسەيلەر ىشىمدىكسىز اۋىلداردا قۇقىقبۇزۋشىلىقتار مەن تۇرمىستىق جانجالدار ايتارلىقتاي ازايعانىن تىلگە تيەك ەتىپ وتىر.
- بۇگىندە جالاعاش اۋدانىنداعى ءبىرقاتار اۋىلدىق وكرۋگتە قىلمىس تىركەلمەگەن. بۇل - تۇرعىنداردىڭ اۋىزبىرشىلىگى مەن سانالى تاڭداۋىنىڭ ناقتى ناتيجەسى. مۇنداي يگى ىستەر وڭىردەگى قوعامدىق تۇراقتىلىقتى نىعايتىپ، حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا نەگىز بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن اباي وبلىسىندا كەزەكتى اۋىل - ساتپايەۆ اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى كوكتۇبەك اۋىلى رەسمي تۇردە ىشىمدىكسىز اۋىل مارتەبەسىن العان بولاتىن.