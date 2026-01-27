قىزىلوردا وبلىسىندا جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانى 47,9 پايىز ءوستى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىندا كەشەندى پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالاردىڭ كۇشەيگەنىنە قاراماستان وتكەن جىلى جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانى 47,9 پايىز (978 دەن 1446 عا) ءوستى.
ودان 109 ادام قازا تاۋىپ، كورسەتكىش 5,8 پايىزعا، جاراقات العاندار سانى 54,9 پايىزعا (1247 دەن 1932 گە) ارتتى.
- تالداۋ ناتيجەسى كوبىنە جۇرگىزۋشىلەردىڭ جول ەرەجەلەرىن ساقتاماۋى جول-كولىك وقيعالارىنا اكەلەتىنىن كورسەتتى. اتاپ ايتقاندا، جولدا ءجۇرۋ ەرەجەسىن بۇزۋدىڭ 305 مىڭعا جۋىق دەرەگى انىقتالسا، ونىڭ 176 مىڭنان استامى - جول اپاتىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىن ورەسكەل قۇقىقبۇزۋشىلىقتار. وسىعان بايلانىستى قاۋىپ-قاتەر جوعارى ۋچاسكەلەردە، ادامدار شوعىرى كوپ جاياۋ ءجۇرۋ وتكەلدەرىندە كەزەكشىلىكتى كۇشەيتتىك، - دەدى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى سەرىك ەرگەشوۆ.
وڭىردە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋدى اۆتوماتتى تۇردە انىقتايتىن ستاتسيونارلىق جۇيە جەلىسى كەڭەيدى. جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قوسىمشا 10 «Sunqar» قۇرىلعىسى ىسكە قوسىلدى.
- ودان بولەك، بەينەباقىلاۋ قوندىرعىلارىنىڭ سانى كوبەيدى. قازىرگى تاڭدا وبلىس ورتالىعى مەن بارلىق اۋداندىق پوليتسيا بولىنىسىندەگى جەدەل باسقارۋ ورتالىقتارى 888 بەينەباقىلاۋ كامەراسىمەن قامتىلعان. شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر. «قاۋىپسىز قالا» جوباسى اياسىندا وبلىس ورتالىعىنا 1400 بەينەباقىلاۋ كامەراسى، 20 زياتكەرلىك قيىلىس، 58 ستاتسيونارلىق جىلدامدىق ولشەگىش ورناتىلدى، - دەدى دەپارتامەنت باستىعى.
قازىرگى كۇنى ولاردى ىسكە قوسۋ باعىتىندا جۇمىس اتقارىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، جۋىردا جەتىسۋ وبلىسىندا جول اپاتىنان 5 ادام مەرت بولدى.
اۆتور
نازەركە سانيازوۆا