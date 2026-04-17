قىزىلوردا وبلىسىنا كەلگەن تۋريستەر سانى 25,4 پايىز كوبەيدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - وتكەن جىلى قىزىلوردا وبلىسىنا 212 مىڭنان استام تۋريست كەلگەن.
وبلىس اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان مالىمەتكە سۇيەنسەك، بۇل كورسەتكىش الدىڭعى جىلعىدان 25,4 پايىزعا ارتىق. قىزمەت كورسەتۋ كولەمى 3 ميلليارد 288 ميلليون تەڭگەگە، ياعني 42,8 پايىزعا ءوستى.
- تۋريستەر مەن جەرگىلىكتى تۇرعىندارعا قولايلى جاعداي جاساۋ باعىتىندا اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. قايتا جاڭعىرتىلعان تەمىرجول ۆوكزالى مەن قورقىت اتا اۋەجايىنا ءۇش تىلدە اقپارات بەرەتىن ۆيرتۋالدى كارتالار مەن QR كودتار ورناتىلدى. سونداي-اق زاماناۋي مۋزەي اشىلىپ، دەمالىس پاركتەرى جاڭارتىلدى. قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن حالىق كوپ شوعىرلاناتىن ورىندارعا 102 جانە SOS دابىل باتىرمالارى قويىلدى. تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدا بەس، ءۇش جۇلدىزدى قوناق ۇيلەر سالىنىپ، اۋداندارداعى تەمىرجول ۆوكزالدارى جاڭعىرتىلىپ جاتىر. تۋريستەندىرۋ كارتاسىنا ەنگەن 13 نىساندا ناقتى ءىس-شارالار قولعا الىندى. جەرگىلىكتى بيۋدجەت ەسەبىنەن جوسالى كەنتىنەن مارال بابا كەسەنەسىنە دەيىنگى 6,5 شاقىرىم جول جوندەلدى. بايقوڭىرداعى زىمىران ۇشىرىلىمىن كورۋشىلەرگە ارنالعان 400 ورىندىق زاماناۋي كيىز ءۇي فورماتىنداعى باقىلاۋ پۋنكتى اشىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ورتالىق ازياداعى العاشقى GeoparkAral جوباسى قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ارال اۋدانىندا پايدا بولدى. ونى قۇرۋداعى ماقسات - تابيعي جانە گەولوگيالىق مۇرانى ساقتاۋ، تۇراقتى دامۋدى قامتاماسىز ەتۋ، گەوتۋريزمدى دامىتۋ.
ەسكە سالايىق، وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاننىڭ تۋريزم سالاسى نەگىزگى كورسەتكىشتەر تۇراقتى ءوسىم كورسەتتى.