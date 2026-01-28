قىزىلوردا كاسىپورىندارىندا جازاتايىم وقيعادان 6 ادام قازا تاپقان
قىزىلوردا. KAZINFORM - وتكەن جىلى قىزىلوردا وبلىسىنىڭ مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكتورلارى تەكسەرۋ ناتيجەسىندە 348 زاڭبۇزۋشىلىقتى انىقتادى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكتسياسى كوميتەتىنىڭ قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى مالىمدەدى.
235 نۇسقاما بەرىلسە، سونىڭ 212 سى نەمەسە %90,2 ى ورىندالدى.
- ەڭبەك زاڭناماسى تالاپتارىن بۇزعاندارعا قاتىستى 49 اكىمشىلىك ءىس قوزعالىپ، 2 ەسكەرتۋ بەرىلدى. 9,5 ميلليون تەڭگە ايىپپۇل سالىندى. ونىڭ 8,6 ميلليون تەڭگەسى بيۋدجەتكە ءتۇستى، قالعان بولىگى مەرزىمىنە سايكەس ءوندىرىلىپ جاتىر، - دەدى دەپارتامەنت باسشىسى بەكتەمىر جۇماعۇلوۆ.
بىلتىر 517 جۇمىسشىنىڭ بۇزىلعان ەڭبەك قۇقىعى قالپىنا كەلتىرىلدى. جۇمىس ورنىنداعى 68 جازاتايىم وقيعا تەرگەلىپ-تەكسەرىلىپ، ونىڭ 39 ى ەڭبەك قىزمەتىمەن بايلانىستى دەپ تانىلدى.
- زارداپ شەككەندەر سانى 57 بولدى، بۇل 2024 -جىلعىدان %14 عا كوپ. وكىنىشكە قاراي 6 ادام قازا تاپتى، ولار - «باستاۋ- S» ج ش س، قىزىلوردا جىلۋ ەلەكتر ورتالىعى، قىزىلوردا ەلەكتر تاراتۋ توراپتارى كومپانياسى مەن قازالى سۋ سەرۆيس كاسىپورنىنىڭ وكىلدەرى، - دەدى دەپارتامەنت باسشىسى.
اۆتور
نازەركە سانيازوۆا