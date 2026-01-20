قىزىلوردا شاھارىنىڭ تاريحي ءمان-ماڭىزى ايرىقشا - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قىزىلوردا شاھارىنىڭ تاريحي ءمان-ماڭىزى ايرىقشا. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا ايتتى.
- جاڭا عانا ءسوز سويلەگەن قۇرىلتاي مۇشەلەرى ماڭىزدى وي-پىكىرلەر ايتتى. قۇرىلتايدىڭ اياسىندا پايدالى پىكىر الماسۋ ءوتتى. بارلىعى ەلىمىزدىڭ دامۋىنا قاجەتتى بولارىنا سەنەمىن. بۇگىن ۇلتتىق قۇرىلتاي جيىنى وسىمەن بەسىنشى رەت شاقىرىلىپ وتىر. بۇل فورۋمنىڭ العاشقى وتىرىسى ۇلت ۇياسى ۇلىتاۋدا ءوتتى. ەكىنشى جيىن ءتۇبى ءبىر تۇركى جۇرتىنىڭ قارا شاڭىراعى تۇركىستاندا بولدى. ءۇشىنشى وتىرىس بىرەگەي اتىراۋ اۋماعىندا ۇيىمداستىرىلدى. ال بىلتىر تاريحي باي كوكشەتاۋ تورىندە جينالدىق. ەندى مىنە قاستەرلى قىزىلوردا جەرىندە باس قوسىپ وتىرمىز. بۇل حالقىمىز ءۇشىن ورنى ەرەكشە ايماق. «سىر الاشتىڭ اناسى» دەگەن اتالى ءسوز بار، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت وسى اتىراپتاعى شىرىك-رابات، جانكەنت، التىناسار، بارشىنكەنت قالالارىنىڭ ورنى كونە زاماننىڭ وزىندە قازاق جەرىندە دامىعان قالا وركەنيەتى بولعانىن اڭعارتاتىنىن ايتتى.
- قىزىلوردانى سول ايگىلى قالالاردىڭ زاڭدى جالعاسى دەي الامىز. بۇل شاھاردىڭ تاريحي ءمان- ماڭىزى ايرىقشا. ونىڭ وسىدان 1 عاسىر بۇرىن قازاقستان استاناسى بولعانى بارشاعا ءمالىم. بۇل جەردە ەلىمىزدىڭ بولاشاعىنا قاتىستى اسا ماڭىزدى شەشىمدەر قابىلداندى، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
وسىعان دەيىن V ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ العاشقى كۇنىندە 200-دەن استام ۇسىنىس ايتىلعانى تۋرالى جازدىق.