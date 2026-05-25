قىزىلوردالىق وقۋشىلار توتەنشە جاعدايدى ءدال ۋاقىتىندا حابارلايتىن پلاتفورما ويلاپ تاپتى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا قالاسىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ 12-سىنىپ وقۋشىلارى دانيار اقداۋلەتوۆ، ءالتايىر تولەگەن جانە رومانقۇل الىشەر قالا تۇرعىندارىنا توتەنشە وقيعا تۋرالى حابارلاپ، اقپاراتتى سارالايتىن ۆەب-پلاتفورما ويلاپ تاپتى.
ولار جوبا بارىسىندا ميللياردتاعان ماتەريالدىق شىعىن اكەلەتىن تابيعي جانە انتروپوگەندىك فاكتورلاردىڭ قاۋپىن ەسكەرگەن.
- قارجىلاي شىعىننان بولەك بۇل ماسەلە قالا تۇرعىندارىنىڭ ومىرىنە ۇلكەن قاۋىپ توندىرەدى. 2024 -جىلى قازاقستاندا 11500 دەن استام ءورت، تابيعي جانە تەحنوگەندى سيپاتتاعى 5500 دەن استام توتەنشە جاعداي تىركەلگەن. تەك ورتتەن كەلگەن ماتەريالدىق شىعىن 24 ميلليارد تەڭگەدەن استى. توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنەن كەلەتىن SMS- حابارلامالار بايلانىس وپەراتورلارىنا تۇسەتىن سالماققا بايلانىستى كوبىنە كەشىگىپ جەتەدى. جەر سىلكىنىسى نەمەسە سۋ تاسقىنى سياقتى جاعدايلاردا ءاربىر مينۋت ساناۋلى. مۇندايدا تەكسەرىلمەگەن اقپارات ءجيى تارايدى. ال ونى سارالاۋعا ۋاقىت تاپشى. ءىرى مەگاپوليس تۇرعىندارىنا قالانىڭ ەكىنشى شەتىندەگى اپات جايلى ەمەس، ءوز قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ناقتى ءوزى تۇرعان كوشەلەر اۋماعىندا نە بولىپ جاتقانىن ءبىلۋ ماڭىزدىراق، - دەدى دانيار اقداۋلەتوۆ.
وقۋشىلار جوبا الماتى، استانا جانە شىمكەنت سياقتى مەگاپوليستەردە جەدەل قىزمەت وكىلدەرىنىڭ وقيعا ورنىنا دەر ۋاقىتىندا جەتۋىنە، ادام ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا كومەكتەسەتىنىن ايتىپ وتىر. ول، اسىرەسە، بوراننان كوز اشپايتىن، قۇرعاقشىلىققا بەيىم وڭىرلەر ءۇشىن اسا قاجەت.
- جۇيە بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنان تۇسەتىن بەينەدەرەكتەر اعىنىن نەمەسە پايدالانۋشىلار جۇكتەگەن مەديافايلداردى قابىلدايدى. ءورت پەن جول-كولىك وقيعالارىن اۆتوماتتى تۇردە انىقتاۋ ءۇشىن YOLOv8 ماشينالىق وقىتۋ مودەلى قولدانىلادى. جۇيەگە ەنگىزىلگەن اقپارات جاساندى ينتەللەكت جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار كومەگىمەن وڭدەلەدى. ونلاين سەرۆەرلەرگە جازىلىپ، وقيعالار كارتاسىندا بەلگىلەنەدى. وقيعانىڭ دەڭگەيىنە سايكەس سول ايماقتاعى قالا تۇرعىندارىنىڭ ۇيالى تەلەفونىنا سول ساتتە حابارلاما جىبەرىلەدى، - دەدى جوبا اۆتورلارى.
پلاتفورما جاساندى ينتەللەكت جانە گەواقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ مۇمكىندىگىن بىرىكتىرەدى.
بۇرىن حابارلاعانىمىزداي، قىزىلوردا قالاسىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ 10-سىنىپ وقۋشىسى ايزەرە جاقىپبەك سۋ تاپشىلىعى كۇردەلەنگەن ۋاقىتتا ەگىس القابىنداعى يرريگاتسيالىق جۇيەنى جەتىلدىرۋدىڭ جولىن تاپتى.