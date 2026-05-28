قىزىلوردالىق تۇلەك - 140 بال العانىمدى بىلگەندە قاتتى تاڭعالمادىم
قىزىلوردا. KAZINFORM - مەكتەپ بىتىرۋشىلەردىڭ ءبىلىم جارىسىندا ەڭ جوعارى ۇپاي - 140 بال ەنشىلەگەن تالاپكەرلەر ەلىمىز بويىنشا ساناۋلى عانا. سونىڭ ءبىرى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شيەلى اۋدانىندا ورنالاسقان شوقان ءۋاليحانوۆ اتىنداعى №127-ورتا مەكتەپ-ليتسەيدىڭ تۇلەگى كاۋسار التىنسارى.
كاۋسار - ەگىزدىڭ سىڭارى. ونىمەن بىرگە مەكتەپ بىتىرگەن گاۋھار ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ ناتيجەسىندە 139 بال الىپ، ەكەۋى بىردەي ايماق مەرەيىن ۇستەم ەتتى.
ءبىلىم باسەكەسىندە قاتارلاستارىنان وق بويى وزىپ شىققان كاۋسار التىنسارى Kazinform تىلشىسىمەن سۇحباتتا ەڭ جوعارى كورسەتكىشتى يەلەنۋدىڭ قۇپياسىن ءبولىستى.
- ەگىز تۇلەكتەردىڭ ەڭ جوعارى بال جيناۋى ەرەكشە اسەرلى بولدى. ۇ ب ت-عا قالاي، نەشە جىل ۇزبەي دايىندالدىڭىزدار؟
- ۇ ب ت-عا 10-سىنىپتان باستاپ دايىندالدىق. ودان كەيىن IELTS ەمتيحانىن تاپسىرىپ، 11-سىنىپتا كۋرسقا قاتىسۋ ارقىلى دايىندىقتى كۇشەيتتىك.
- جوعارى بال الاتىنىڭىزعا ەكەۋىڭىز دە سەندىڭىزدەر مە؟ قورىتىندىنى كورگەننەن كەيىنگى رەاكتسيا قانداي بولدى؟ قۋانىشتى جاڭالىقتى ءبىرىنشى كىم ەستىدى؟
- ءوزىمنىڭ جوعارى دەڭگەيدە بولاتىنىما ءاۋ باستان سەنگەنمىن. سول سەبەپتى 140 بال العانىمدى كورگەندە قاتتى تاڭعالدىم دەپ ايتا المايمىن. گاۋحار دا ءدال وسىنداي كۇيدى باستان وتكەرگەن. تەست قورىتىندىسى تۋرالى ەڭ ءبىرىنشى اكەمە ايتتىم، اۋەلگىدە مۇلدەم سەنبەدى. اكەمنىڭ قۋانعانىن كورگەننەن كەيىن عانا كوڭىل كۇيىم بىردەن كوتەرىلدى.
- تاڭداۋ ءپانى، بولاشاق ماماندىق قانداي؟ ۇستازدارىڭىزدىڭ ەڭبەگىن اتاپ وتسەڭىز. اتا- اناڭىز قالاي قولداۋ كورسەتتى؟
- تاڭداۋ ءپانىم - دۇنيە ءجۇزى تاريحى مەن اعىلشىن ءتىلى كومبيناتسياسى. گاۋحار ەكەۋىمىزدىڭ دە تاڭداعان ماماندىعىمىز - اعىلشىن ءتىلى ءپانىنىڭ مۇعالىمى. ۇستازدارىما شەكسىز العىس بىلدىرگىم كەلەدى. تەك ءپان بويىنشا ءبىلىم بەرۋمەن شەكتەلمەي، بويىمىزعا ادامي قاسيەتتەردى دارىتۋعا ىقپالىن تيگىزدى. سىنىبىمىزعا قانداي بال الساق تا ءاردايىم قولداۋ كورسەتىپ، العا ۇمتىلۋعا جىگەر بەرىپ كەلدى. مۇعالىمدەرىمنىڭ مەيىرىمدىلىگىنە، سابىرلىلىعىنا، جاناشىرلىعىنا راقمەت. ارينە، قانداي سىناقتا دا وتباسىمنىڭ قولداۋىن سەزىنەمىن. ءبىز ۇيدە ءۇش بالامىز، اعام نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە وقىپ جاتىر. اكەم دە، انام دا پەداگوگيكا سالاسىندا ەڭبەك ەتەدى.
- ۇ ب ت-دا تۇلەكتىڭ پسيحولوگيالىق تۇراقتىلىعى ماڭىزدى، ياعني كوبى اۋديتورياعا كىرگەندە قوبالجىعاننان بىلگەنىن ۇمىتىپ قالۋى مۇمكىن. سىزدەردە قالاي بولدى؟
- قوبالجۋ ءاردايىم بولادى، بۇل - قالىپتى نارسە. ءبىراق ءوزىڭدى دەر كەزدە قولعا الىپ، ۇرەيگە بوي الدىرماۋ ماڭىزدى. قاڭتار ايىندا وتكەن ۇ ب ت-عا كىرەردە مەندە ۋايىمداۋ باسىم بولدى. تاجىريبە جيناقتاعاننان كەيىن ابىرجۋدى ازايتتىم. سەنىمسىزدىك كوبىنە كەيىنگە تارتادى، سوندىقتان مەكتەپ بىتىرۋشىلەرگە «وزدەرىڭىزگە، بىلىمدەرىڭىزگە سەنىڭىزدەر» دەپ ايتقىم كەلەدى.
- ۇ ب ت-عا دايىندالۋدىڭ قانداي ەرەكشە ءادىسى بار؟ ءوزىڭىز سياقتى مەكتەپ بىتىرۋشىلەرگە قانداي كەڭەس بەرەسىز؟
- ۇ ب ت-عا دايىندىقتا ەڭ باستى نارسە ول - تۇراقتىلىق. ادام شارشاۋ، موتيۆاتسيا، كوڭىل كۇيدىڭ جوقتىعى سەكىلدى فاكتورلارعا تاۋەلدى بولماۋى كەرەك. ەرىنشەكتىگىڭدى جەڭە الماساڭ، ۇ ب ت-دا عانا ەمەس، ومىردە دە ارمان-ماقساتقا جەتۋ قيىن. ادامدى العا جەتەلەيتىن - ءتارتىپ، ال موتيۆاتسيا ۋاقىتشا. ەكى جىل بويى ۇزبەي دايىندالۋ ناتيجەسىندە كوكەيگە تۇيگەنىم - وسى. بولاشاق تۇلەكتەرگە كەز كەلگەن ەڭبەك اقتالاتىنىن، تەك كۇندەلىكتى ارەكەت ەتۋدى توقتاتپاۋ كەرەگىن ايتقىم كەلەدى. «وزىڭە سەن، ءوزىڭدى الىپ شىعار، ەڭبەگىڭ مەن اقىلىڭ ەكى جاقتاپ» دەپ اباي اتامىز ايتقانداي، تەك ۇلكەن ەڭبەك جوعارى جەتىستىككە اپارادى.
- اعىلشىن تىلىنەن جەتىك بولۋدىڭ سىرىن بولىسسەڭىز.
- اعىلشىن ءتىلىن ۇيرەنگەندە ەڭ باستى شارت - سول تىلمەن ءوزىڭدى بارىنشا قورشاۋ. ول دەگەنىمىز - بارلىق الەۋمەتتىك جەلىنى سول تىلگە اۋىستىرۋ، كۇندەلىكتى تەك اعىلشىنشا كونتەنت كورۋ جانە ءتارتىپ.
قىزىلوردا وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسى بۇعان دەيىن ەگىز تۇلەكتەردىڭ بۇل جەتىستىگىن تاباندىلىقتىڭ، تىنىمسىز ەڭبەكتىڭ جانە بىلىمگە دەگەن قۇشتارلىقتىڭ جەمىسى دەپ كورسەتتى.