قىزىلوردادا زاڭسىز التىن وندىرگەن قىلمىستىق توپ ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى دەپارتامەنتىمەن بىرلەسىپ، شيەلى اۋدانىندا باعالى مەتالداردى زاڭسىز وندىرۋمەن اينالىسقان قىلمىستىق توپتىڭ ارەكەتىن توقتاتتى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، جامانكول شاتقالىندا كۇردەلى وندىرىستىك وڭدەۋدى قاجەت ەتپەيتىن تابيعي التىن زاڭسىز وندىرىلگەن.
قىلمىستىق توپ مۇشەلەرىنىڭ مىندەتتەرى ناقتى بولىنگەن. ءبىرى التىن ىزدەۋشىلەردى تارتىپ، ءوندىرۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىرسا، ەندى ءبىرى التىندى تاسىمالداۋ مەن ساتۋعا جاۋاپ بەرگەن. قالعاندارى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتىپ وتىرعان.
«زاڭسىز ارەكەتتى جاسىرۋ ءۇشىن اۋماقتىڭ اينالاسىنا باقىلاۋشىلار قويىلىپ، موتوتسيكل مىنگەن ادامدار ماڭايدى تورۋىلداعان. ولار بوگدە ادامداردىڭ نەمەسە مەملەكەتتىك ورگاندار قىزمەتكەرلەرىنىڭ كەلگەنىن الدىن الا ەسكەرتىپ وتىرعان. وندىرىلگەن التىن الماتى قالاسىنا جەتكىزىلىپ، ساتۋدان تۇسكەن قاراجات توپ مۇشەلەرىنىڭ اراسىندا بولىنگەن»، - دەپ مالىمدەدى اگەنتتىك.
ءتىنتۋ بارىسىندا قۇرامىندا التىنى بار 500 گرامنان استام شيكىزات، ەكى ارنايى تەحنيكا، 12 مەتالل ىزدەگىش جانە التى اۆتوكولىك تاركىلەندى. سونداي-اق ەكى پنيەۆماتيكالىق تاپانشا مەن ءبىر تەگىس ۇڭعىلى مىلتىق تابىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا 13 كۇدىكتى قاماۋعا الىنىپ، تەرگەۋ امالدارى جالعاسىپ جاتىر.