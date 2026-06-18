قىزىلوردادا ىشىمدىكسىز اۋىلدار سانى 47 گە جەتتى
قىزىلوردا. KAZINFORM – ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ نۇسقاۋىنا سايكەس 2026 -جىلعى 15-19-ماۋسىم ارالىعىندا ەلىمىزدە «ىشىمدىكسىز اۋىل» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى ءوتىپ جاتىر.
قىزىلوردا وبلىسىندا اۋىل اقساقالدارى، پروكۋراتۋرا، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جانە بەلسەندى جاستاردىڭ بىرلەسكەن جۇمىسى ناتيجەسىندە بۇعان دەيىن 39 اۋىل «ىشىمدىكسىز اۋىل» مارتەبەسىنە يە بولعان ەدى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى وعان تاعى 8 اۋىل قوسىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- جاڭاقورعان اۋدانىنداعى اققۇم جانە ماناپ اۋىلدارى، ارال اۋدانىنداعى ۇكىلىساي اۋىلى، قارماقشى اۋدانىنداعى الداشباي احۋن اۋىلى، سىرداريا اۋدانىنداعى اقجارما، ا. توقماعامبەتوۆ جانە س. سەيفۋللين اۋىلدارى باستامانى قولدادى. ناتيجەسىندە ىشىمدىكسىز اۋىلدار سانى 47 گە جەتتى. بۇل ەلدى مەكەندەردە قوعامدىق ءتارتىپ نىعايىپ، قۇقىق بۇزۋشىلىقتار مەن قىلمىس دەڭگەيىنىڭ تومەندەگەنى بايقالدى. اسىرەسە، تۇرمىستىق جانجالدار، قوعامدىق ورىندارداعى قۇقىقبۇزۋشىلىقتار جانە الكوگولدى ىشىمدىكتەرگە بايلانىستى كەلەڭسىز وقيعالار ازايعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
تىزىمگە ەنگەن ەلدى مەكەندەردىڭ ءبىرى - قىزىلوردا قالاسىنا قاراستى بايمۇرات باتىر اۋىلى. مۇندا 2300 دەن استام ادام تۇرادى، ولارعا 4 ساۋدا ورنى قىزمەت كورسەتەدى. باستامانى دۇكەن يەلەرى دە، تۇرعىندار دا ءبىراۋىزدان ماقۇلدادى.
ءىس-شارا باستالعالى وبلىس كولەمىندە اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 200-بابى بويىنشا الكوگول ونىمدەرىن وتكىزۋ تالاپتارىن بۇزۋدىڭ 18 دەرەگى جانە 440-بابى بويىنشا قوعامدىق ورىندارعا ماساڭ كۇيدە كەلۋدىڭ 73 دەرەگى انىقتالىپ، قۇقىق بۇزۋشىلارعا قاتىستى اكىمشىلىك شارالار قولدانىلدى.