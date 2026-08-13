قىزىلوردادا وتا كەزىندە ناۋقاستىڭ دەنەسىندە داكە قالىپ قويعان
استانا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ تۇرعىنى حيرۋرگيالىق وتادان كەيىن دەنەسىندە داكە تامپونى قالىپ قويعانىن ايتىپ، سوتقا جۇگىنگەن. سوت مەديتسينالىق مەكەمەدە ءبىرقاتار زاڭبۇزۋشىلىق بولعانىن انىقتاپ، ناۋقاستىڭ پايداسىنا ماتەريالدىق جانە مورالدىق زيان ءۇشىن 1,5 ميلليون تەڭگەدەن استام وتەماقى ءوندىردى. بۇل تۋرالى جوعارعى سوت ءمالىم ەتتى.
جىبەرىلگەن مەديتسينالىق قاتەلىكتىڭ سالدارىنان ناۋقاس ۇزاق ۋاقىت بويى قاتتى اۋىرسىنۋدى باستان كەشىرىپ، دۇرىس ەمدەمەگەن جارادان زارداپ شەككەن جانە ءوز ەسەبىنەن قايتا وتا جاساتۋعا ءماجبۇر بولعان.
وسىعان بايلانىستى ول مەديتسينالىق مەكەمەدەن ماتەريالدىق شىعىن مەن مورالدىق زياننىڭ ورنىن تولتىرۋدى تالاپ ەتكەن.
- سوت باستاپقىدا تالاپ قويۋشىعا كيستانى الىپ تاستاۋ وتاسى جاسالعانىن انىقتادى. الايدا، ەكى ايدان كەيىن وعان باسقا مەديتسينالىق مەكەمەدە قايتا وتا جاسالعان، ونىڭ بارىسىندا الدىڭعى حيرۋرگيا ايماعىنان بۇرىن قالعان داكە تامپونى الىنعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بوگدە زاتتىڭ بولۋ فاكتىسى وتا جاساۋ حاتتاماسىمەن، مەديتسينالىق قۇجاتتامامەن، بەينەجازبامەن، سونداي-اق قايتا ەمدەۋ جۇرگىزىلگەن مەديتسينالىق مەكەمە وكىلىنىڭ تۇسىندىرمەسىمەن راستالدى.
- ناۋقاستىڭ وتادان كەيىنگى اسقىنۋلارىنىڭ دالەلى رەتىندە (دۇرىس ەمدەمەگەننەن ۇزاق ۋاقىت بويى اسقىنعان جارا، قابىنۋ پروتسەسى، كۇندەلىكتى تاڭۋ قاجەتتىلىگى) سوت ەمدەۋشى دارىگەردىڭ مەديتسينالىق قۇجاتتارى مەن تۇسىندىرمەلەرىن قابىلدادى. جوسپاردان تىس تەكسەرۋ ناتيجەسىندە مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن باقىلاۋ جونىندەگى ۋاكىلەتتى ورگان مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ كەزىندە كوپتەگەن بۇزۋشىلىقتاردى انىقتادى، - دەپ حابارلادى قۇزىرلى ورگاننان.
وتا جاساۋ كەزىندە مىندەتتى ستاندارتتار ساقتالماعانى، وتادان كەيىنگى باقىلاۋ دۇرىس جۇرگىزىلمەگەنى، مەديتسينالىق قۇجاتتاما بۇزۋشىلىقتارمەن جۇرگىزىلگەنى انىقتالدى: كۇندەلىكتى جازبالار تولىق ەمەس، زەرتتەۋ ناتيجەلەرىنىڭ كلينيكالىق تۇسىندىرمەسى، سونداي-اق وتا جاساۋ كەزىندە الىنعان ماتەريالداردى زەرتتەۋ تۋرالى مالىمەتتەر جوق.
سوت ۇسىنىلعان دالەلدەمەلەردى زەرتتەي وتىرىپ، جاۋاپكەردىڭ كىناسى دالەلدەنگەن دەگەن قورىتىندىعا كەلدى جانە تالاپ قويۋدى قاناعاتتاندىردى.
مەديتسينالىق مەكەمەدەن تالاپ قويۋشىنىڭ پايداسىنا مورالدىق زيان مەن ماتەريالدىق زالالدىڭ ورنىن تولتىرۋ ەسەبىنەن 1,5 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجات وندىرىلگەن.