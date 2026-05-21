قىزىلوردادا سوتتالعاندار اراسىندا وتباسىن قۇرعاندار قاتارى ارتتى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسى دەپارتامەنتىنە قاراستى №60 مەكەمەدە مىڭعا جۋىق ادام جازاسىن وتەپ جاتىر. ولاردىڭ اراسىندا وتباسىن قۇرىپ، نەكەسىن زاڭداستىرعاندار سانى ارتىپ كەلەدى.
دەپارتامەنتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، جىل باسىنان بەرى 27 ادام تەڭىن تاۋىپ، نەكەلەسۋگە ءوتىنىش بەرگەن. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %3 عا جوعارى.
- جاس جۇبايلارعا وتباسى ورتالىعىنىڭ وكىلى نەكە كۋالىگىن سالتاناتتى تۇردە تابىستايدى. ماڭىزدى شاراعا مەكەمە تەولوگتارى دا قاتىسىپ، وتباسىنىڭ قوعامداعى ورنى، سىيلاستىق پەن تاتۋلىقتىڭ ماڭىزى جونىندە تۇسىندىرمە جۇمىسىن جۇرگىزەدى. وتباسىن قۇرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان ازاماتتاردىڭ ومىرگە قاتىستى ۇستانىمى وزگەرىپ، بولاشاققا سەنىمى نىعايا تۇسەدى. بۇل ولاردىڭ قوعامعا بەيىمدەلۋىنە جانە قايتا قىلمىسقا بارماۋىنا اسەر ەتەدى، - دەدى مەكەمە زاڭگەرى ارداق ىزماعامبەتوۆا.
بۇرىن حابارلاعانىمىزداي، ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى حالىقارالىق وتباسى كۇنىنە وراي قازاقستانداعى نەكە ستاتيستيكاسىن جاريالادى.