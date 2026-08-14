KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قىزىلوردادا ەكپەدەن باس تارتقاندار سانى 1,7 پايىزعا ارتتى

    قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىندا جۇقپالى اۋرۋلارعا قارسى جوسپارلى ەگۋدەن باس تارتقاندار قاتارى ازايماي تۇر.

    Вакцина күнтізбесі
    كوللاج: Kazinform/Nano Banana

    بيىل 6 ايدا ولاردىڭ سانى وتكەن جىلعىدان 1,7 پايىزعا جوعارىلادى.

    - پروفيلاكتيكالىق ەكپەمەن قامتۋ دەڭگەيى وپتيمالدى كورسەتكىشتەن تومەن بولدى. وسىعان بايلانىستى ءبىز وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىمەن بىرلەسكەن جۇمىستى كۇشەيتتىك. جىل باسىنان بەرى 27 اتا-انا ەكپە تۋرالى كوزقاراسىن وزگەرتىپ، بالالارى ەكپە الدى، - دەدى وبلىستىق سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى گۇلميرا سىزدىقوۆا.

    Гүлмира Сыздықова
    فوتو: وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيا قىزمەتى

    ماماندار پروفيلاكتيكالىق ەكپەنىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.

    - قىزىلشا اۋرۋىنىڭ جيىلەۋىنە بايلانىستى ىسكە قوسىلعان قوسىمشا ەكپە سالۋ ناۋقانىنىڭ ناتيجەسىندە 5450 ادام ەكپەمەن قامتىلىپ، اۋرۋشاڭدىق تومەندەدى. 2026 -جىلدىڭ العاشقى 2 ايىندا 25 دەرەك ەسەپكە الىنسا، ناۋرىز، ءساۋىر ايلارىندا بىردە-ءبىر دەرەك تىركەلگەن جوق، - دەدى ول.

    قىزىلوردا جاڭالىقتارى ايماق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور