قىزىلوردادا ەكپەدەن باس تارتقاندار سانى 1,7 پايىزعا ارتتى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىندا جۇقپالى اۋرۋلارعا قارسى جوسپارلى ەگۋدەن باس تارتقاندار قاتارى ازايماي تۇر.
بيىل 6 ايدا ولاردىڭ سانى وتكەن جىلعىدان 1,7 پايىزعا جوعارىلادى.
- پروفيلاكتيكالىق ەكپەمەن قامتۋ دەڭگەيى وپتيمالدى كورسەتكىشتەن تومەن بولدى. وسىعان بايلانىستى ءبىز وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىمەن بىرلەسكەن جۇمىستى كۇشەيتتىك. جىل باسىنان بەرى 27 اتا-انا ەكپە تۋرالى كوزقاراسىن وزگەرتىپ، بالالارى ەكپە الدى، - دەدى وبلىستىق سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى گۇلميرا سىزدىقوۆا.
ماماندار پروفيلاكتيكالىق ەكپەنىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
- قىزىلشا اۋرۋىنىڭ جيىلەۋىنە بايلانىستى ىسكە قوسىلعان قوسىمشا ەكپە سالۋ ناۋقانىنىڭ ناتيجەسىندە 5450 ادام ەكپەمەن قامتىلىپ، اۋرۋشاڭدىق تومەندەدى. 2026 -جىلدىڭ العاشقى 2 ايىندا 25 دەرەك ەسەپكە الىنسا، ناۋرىز، ءساۋىر ايلارىندا بىردە-ءبىر دەرەك تىركەلگەن جوق، - دەدى ول.