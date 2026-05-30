قىزىلوردادا بيىل العاشقى ۇشەم دۇنيەگە كەلدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىندا 2026-جىلدىڭ العاشقى ۇشەمى دۇنيەگە كەلدى. بۇل تۋرالى وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنان حابارلادى.
27-ناۋرىز كۇنى جۇكتىلىكتىڭ 32 اپتاسىندا ومىرگە كەلگەن سابيلەرگە حاديا، داريا جانە ءجانيا ەسىمى بەرىلدى.
- 1210، 1470 جانە 980 گرام بولىپ تۋىلعان شاقالاقتار ەكى اي بويى انا مەن بالا ورتالىعىنىڭ جوعارى تاۋەلدىلىكتەگى نارەستەلەرگە ارنالعان ارنايى كۇتىم بولىمشەسىندە ەم قابىلداپ، دارىگەرلەردىڭ ۇزدىكسىز باقىلاۋىندا بولدى. مامانداردىڭ بىلىكتى كومەگى مەن مەديتسينالىق كۇتىمىنىڭ ناتيجەسىندە سابيلەردىڭ جاعدايى تۇراقتالىپ، سالماعى 2390، 3390 جانە 2060 گرامعا جەتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سابيلەردىڭ اناسى - 32 جاستاعى ءمولدىر بەكباۋلى، اكەسى - 34 جاستاعى بەرىكبول نۇرسۇلتان. سىرداريا اۋدانىنا قاراستى بەسارىق اۋىلىندا تۇراتىن بايمانوۆتار وتباسىندا بۇعان دەيىن دە ەكى بالا بار.
ال جۋىردا تۇركىستان وبلىسىندا تاعى دا ۇشەم دۇنيەگە كەلدى. سابيلەرگە اتا-اناسى فاتيما، زۋحرا جانە حاسان ەسىمدەرىن بەردى.