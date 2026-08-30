قىزىلوردا وبلىسىندا توي كورتەجىندە جول ەرەجەسىن ورەسكەل بۇزعاندار جازالاندى
قىزىلوردا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىگە مونيتورينگ جۇرگىزگەن قىزىلوردالىق ءتارتىپ ساقشىلارى جاڭاقورعان اۋدانىنداعى ورتالىق كوشەلەردىڭ بىرىندە كوپتەگەن كولىكتىڭ جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزۋ دەرەگىن انىقتادى.
بەينەجازبادان كورىنگەندەي، 23-تامىزعا قاراعان ءتۇنى توي كورتەجى قۇرامىنداعى اۆتوكولىك جۇرگىزۋشىلەرى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزعان.
- ءتارتىپ ساقشىلارى 7 جۇرگىزۋشىنى پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىپ، ولارعا قاتىستى اكىمشىلىك شارا قابىلدادى. اتاپ ايتقاندا، 2 ازاماتقا ق ر ا ق ب ت ك-نىڭ 590-بابىنىڭ 2-بولىگى، ياعني كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋ كەزىندە بەلگىلەنگەن تالاپتاردى بۇزۋ، 2 ازاماتقا 606-باپتىڭ 1-بولىگى - جول جۇرىسىنە قاتىسۋشىنىڭ جول ءجۇرىسى قاعيدالارىنىڭ تالاپتارىن ورىنداماۋى، سونىڭ ىشىندە جول قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى تالاپتاردى بۇزۋ، 1 ازاماتقا 612-باپتىڭ 2-بولىگى نەمەسە كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعى جوق ادامنىڭ كولىك قۇرالىن باسقارۋى نەمەسە ءتيىستى قۇجاتتارعا قاتىستى تالاپتاردى بۇزۋ، 2 ازاماتقا 596-باپتىڭ 3-بولىگى، ياعني جول ءجۇرىسى قاعيدالارىندا بەلگىلەنگەن مانيەۆر جاساۋ/جولاق بويىنشا قوزعالۋ تالاپتارىن بۇزۋ جاعدايلارى بويىنشا اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى. بارلىق جۇرگىزۋشىگە قوسىمشا رەسمي ەسكەرتۋ بەرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى ازاماتتاردى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاپ، جول قاۋىپسىزدىگىنە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا شاقىرادى.