قىزىلوردا تۇرعىنىنا كۇلگەنى ءۇشىن ايىپپۇل سالىنعانى راس پا
قىزىلوردا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە قىزىلوردا قالاسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ازاماتشانى كۇلگەنى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتقانى تۋرالى بەينەجازبا تارادى. وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى اقپاراتتىڭ شىندىققا سايكەس كەلمەيتىنىن مالىمدەدى.
انىقتالعانداي، وقيعا تۇنگى ساعات 1 شاماسىندا بولعان.
- قىزمەت اتقارىپ جۇرگەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تەرەزەسى اشىق تۇرعان كولىككە نازار اۋدارعان. كولىكتىڭ ىشىندە مۋزىكا قاتتى ويناپ، ونداعى قىزدار داۋىستاپ ايعايلاعان. وسىلايشا تۇنگى ۋاقىتتا تىنىشتىق ساقتاماعان. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اۆتوكولىككە جاقىنداپ، قۇجاتتاردى تەكسەرىپ، جۇرگىزۋشىگە وزدەرىنىڭ نە سەبەپتى كەلگەنىن سابىرمەن تۇسىندىرگەن. قىزمەتكەرلەر اۋىزشا ەسكەرتۋمەن شەكتەلىپ، كەيىن تۇرعىندى جىبەرگەن. وعان ەشقانداي ايىپپۇل سالىنعان جوق جانە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلمادى. سوعان قاراماستان ازامات پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىمەن سويلەسۋ بارىسىندا ەموتسياعا بەرىلىپ، داۋسىن كوتەرگەن جانە بولعان جاعدايدى بەينەتاسپاعا تۇسىرگەن. كەيىن وقيعانى الەۋمەتتىك جەلىدە بۇرمالاپ جاريالاعان،- دەلىنگەن حابارلامادا.
وقيعانىڭ ءمان-جايى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جەتونىنا جازىلعان. دەپارتامەنت بەينەجازبا تەكسەرىلىپ، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ارەكەتىنەن زاڭبۇزۋشىلىق انىقتالماعانىن اتاپ ءوتتى.
ال جۋىردا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى TikTok الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى تىكەلەي ەفير بارىسىندا بىرنەشە رەت بالاعات سوزدەر ايتقان قىزىلوردا وبلىسى سىرداريا اۋدانىنىڭ 36 جاستاعى تۇرعىنى قۋانىش ولجابايەۆتى انىقتادى.