قىزىلوردا تۇرعىنى جالعان اقپارات تاراتقانى ءۇشىن قامالدى
استانا. KAZINFORM - قىزىلوردا تۇرعىنى جالعان اقپارات تاراتىپ، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە قۇرمەتسىزدىك تانىتقان.
قىزىلوردا قالاسىنىڭ 22 جاستاعى تۇرعىنى شۇعىلا ءسابيت تۇنگى ۋاقىتتا تىنىشتىقتى بۇزىپ، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ زاڭدى تالاپتارىنا باعىنباي، ۇساق بۇزاقىلىق جاساعانى جانە جالعان اقپارات تاراتقانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
سوت شەشىمىمەن قىز اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى. سونىمەن قاتار وعان اكىمشىلىك ايىپپۇلدار سالىندى جانە رەسمي ەسكەرتۋ بەرىلدى.
قابىلدانعان شارالاردان كەيىن قىز الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى ءتيىستى جاريالانىمدارىن ءوشىردى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اتالعان قىز الەۋمەتتىك جەلىلەردە ءوزىن «كۇلگەنى ءۇشىن» جاۋاپكەرشىلىككە تارتتى دەگەن جالعان اقپارات تاراتىپ، بيلىك وكىلدەرىنە قۇرمەتسىزدىك تانىتقان.