قىزىلوردا اۋەجايى ۆەتنامدىق كومپانيانىڭ باسقارۋىنا وتە مە؟
قىزىلوردا. KAZINFORM - وتكەن جىلى قورقىت اتا اتىنداعى قىزىلوردا اۋەجايى ۆەتنامدىق Sovico Group كومپانياسىنىڭ باسقارۋىنا بەرىلۋى مۇمكىن ەكەنى، بۇل باعىتتا كەلىسسوز ءجۇرىپ جاتقانى بەلگىلى بولعان.
Kazinform ءتىلشىسىنىڭ رەسمي ساۋالىنا قىزىلوردا وبلىسىنىڭ جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسى بۇعان دەيىن جۇرگىزىلگەن كەلىسسوزدەر قازىرگى ۋاقىتتا توقتاتىلعانىن مالىمدەدى.
- قورقىت اتا اۋەجايىن Sovico Group حولدينگىنە سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرۋ ماسەلەسىنە قاتىستى كەلەسىنى حابارلايمىز. قازىرگى تاڭدا اۋەجايدى سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرۋ جوسپاردا جوق. نىسان قولدانىستاعى باسقارۋ قۇرىلىمى شەڭبەرىندە ءوز جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتىر،-دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك باقايەۆ اۋەجاي سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرىلۋى مۇمكىن، ال ساتۋ ماسەلەسى قاراستىرىلمايتىنىن ايتقان ەدى.