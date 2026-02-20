قىزىلشامەن اۋىرعانداردىڭ 78 پايىزى ەكپە الماعان
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا سوڭعى ايلاردا قىزىلشامەن سىرقاتتانۋشىلىق قايتا ءورشىدى. جىل باسىنان بەرى ەل بويىنشا 3343 جاعداي تىركەلدى. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ق ر د س م سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سارحات بەيسەنوۆا حابارلادى.
كوميتەت ءتورايىمى اتاپ وتكەندەي، 2025 -جىلى قىزىلشا كورسەتكىشى 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا 6,8 ەسەگە تومەندەگەنىمەن، سوڭعى ايلاردا اۋرۋ قايتا كۇشەيە باستادى.
- قاراشا ايىندا 317 جاعداي تىركەلسە، جەلتوقساندا بۇل كورسەتكىش 1127 گە جەتتى. بيىل قاڭتاردا 2 048 جاعداي انىقتالدى، ال 1- 18-اقپان ارالىعىندا 1295 جاعداي تىركەلدى، - دەدى سارحات بەيسەنوۆا.
قازىرگى ۋاقىتتا اۋرۋدىڭ ءوسۋى ەلدىڭ 9 وڭىرىندە بايقالادى. اتاپ ايتقاندا، استانا قالاسىندا – 973، الماتى قالاسىندا - 519, جامبىل وبلىسىندا – 464، الماتى وبلىسىندا – 280، قاراعاندى وبلىسىندا – 195، اقتوبە وبلىسىندا – 156، اتىراۋ وبلىسىندا – 147، قوستاناي وبلىسىندا - 134 جانە ۇلىتاۋ وبلىسىندا - 42 جاعداي تىركەلگەن.
- ناۋقاستاردىڭ باسىم بولىگى - بالالار. جالپى سىرقاتتاردىڭ 72 پايىزى 5 جاسقا دەيىنگى بالالار اراسىندا تىركەلدى. ونىڭ ىشىندە 1 جاسقا دەيىنگى سابيلەر - 24 پايىز، 1 جاستاعىلار - 23 پايىز، 2- 4 جاس ارالىعىنداعى بالالار - 26 پايىز. سىرقاتتانعانداردىڭ 78 پايىزى ەكپە الماعاندار. ەكپەدەن باس تارتقاندار - 56 پايىز، مەديتسينالىق سەبەپپەن كەيىنگە قالدىرعاندار - 14 پايىز، ال ەگۋ جاسىنا جەتپەگەن بالالار - 30 پايىز، - دەدى كوميتەت ءتورايىمى.
سارحات بەيسەنوۆا اتا-انالاردى ەكپەنى ۋاقىتىلى الۋعا شاقىردى.
- ۆاكسيناتسيا - بالاڭىزدى قىزىلشا جانە باسقا ينفەكسيالىق اۋرۋلاردان قورعاۋدىڭ ەڭ سەنىمدى جولى. ەكپە العان بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ستاندارتتارىنا نالارعا ۇندەۋ جاساعانى جايلى جازدىق.