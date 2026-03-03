قىزىلشا «قاراپايىم ينفەكسيا» ەمەس: مينيستر اتا-انالارعا ۇندەۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا قىزىلشا دەندەپ تۇرعان كەزەڭدە ۆاكسيناتسيانىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تيىمدىلىگىن اتاپ، اتا-انالاردى بالالارىن قورعاۋعا شاقىردى.
مينيستر قىزىلشا پنيەۆمونياعا، نەرۆ جۇيەسىنىڭ زاقىمدانۋىنا جانە باسقا دا كۇردەلى سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
- انا رەتىندە دە، دارىگەر رەتىندە دە مەن ءاربىر اتا-انا ءۇشىن ەڭ باستى قۇندىلىق - بالاسىنىڭ قاۋىپسىزدىگى ەكەنىن جاقسى بىلەمىن. بۇگىندە ەلىمىزدە قىزىلشا اۋرۋىنىڭ ءوسۋى تىركەلۋدە. بۇل «قاراپايىم بالالار ينفەكسياسى» ەمەس. قىزىلشا - اسقىنۋى اۋىر بولۋى مۇمكىن قاۋىپتى جۇقپالى اۋرۋلاردىڭ ءبىرى. ول پنەۆمونياعا، نەرۆ جۇيەسىنىڭ زاقىمدانۋىنا جانە باسقا دا كۇردەلى سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن. اسىرەسە ەرتە جاستاعى بالالار وسال كەلەدى، - دەدى ول Instagram پاراقشاسىنا سالعان ۇندەۋىندە.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ تاراپىنان ءبىرقاتار شارا قابىلداندى. ۆەدومستۆو باسشىسى بالاعا ەكپە جاساتۋ ارقىلى تەك ءوز بالاڭىزدى عانا ەمەس، وزگە بالالاردى دا قورعاۋعا بولاتىنىن العا تارتتى.
- 6- 10 ايلىق بالالارعا قوسىمشا يممۋنداۋ باستالدى، ەكپەنى وتكىزىپ العان بالالاردى ۆاكسيناتسيالاۋ ۇيىمداستىرىلدى، پروفيلاكتيكالىق جۇمىس كۇشەيتىلدى. قازىرگى تاڭدا سىرقاتتانۋشىلىقتىڭ ءوسۋ قارقىنىنىڭ تومەندەۋى بايقالادى، دەگەنمەن جاعداي بارشامىزدىڭ ورتاق جاۋاپكەرشىلىگىمىزدى تالاپ ەتەدى. سەنىمدى قورعانۋدىڭ جالعىز جولى - ۆاكتسيناتسيالاۋ. ونىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تيىمدىلىگى كوپجىلدىق تاجىريبەمەن دالەلدەنگەن. سىزدەردى دالەلدى مەديتسينا قاعيداتتارىنا جانە مامانداردىڭ ۇسىنىمدارىنا سۇيەنۋگە شاقىرامىن. بالاڭىزعا ەكپە جاساتۋ ارقىلى ءسىز تەك ءوز بالاڭىزدى عانا ەمەس، وزگە بالالاردى دا قورعايسىز. بالالارىڭىزدىڭ دەنساۋلىعىنا قامقورلىق جاساڭىزدار. ەكپەنى ۋاقىتىلى الىڭىزدار، - دەدى ءالنازاروۆا.
وسىدان بۇرىن الماتىدا بيىل 600 گە جۋىق ادام قىزىلشا جۇقتىرعانى بەلگىلى بولدى.