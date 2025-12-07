قىزىلشا اعزانىڭ قابىنۋىن باساتىنى انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - Nutrients جۋرنالىندا جاريالانعان جاڭا عىلىمي شولۋ قىزىلشاداعى نيترات، بەتالاين مەن پوليفەنول سياقتى ءۇش ءتۇرلى قوسىلىس اعزاداعى قابىنۋ ۇدەرىستەرىن ءبىر مەزگىلدە تومەندەتەتىنىن كورسەتتى. زەرتتەۋدى ۇلى بريتانياداعى باتىس شوتلانديا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى جۇرگىزگەن.
عالىمدار بۇرىن جاريالانعان ماتەريالدارعا مەتا-تالداۋ جاساپ، بۇل قوسىلىستاردىڭ بارلىعى دا جاسۋشالارداعى توتىعۋ سترەسسىن ازايتاتىنىن انىقتادى. ال توتىعۋ سترەسسى التسگەيمەر اۋرۋىنىڭ دامۋىن جەدەلدەتەتىن نەگىزگى فاكتورلاردىڭ ءبىرى سانالادى.
لابوراتوريالىق تاجىريبەلەردە قىزىلشا كومپونەنتتەرى:
- جاسۋشالاردىڭ ميتوحوندريا جۇمىسىن جاقسارتتى؛
- نەيرونداردى زاقىمدانۋدان قورعاۋدى كۇشەيتتى؛
- قابىنۋدى قوزدىراتىن ماڭىزدى سيگنالداردى تەجەدى.
الدىن الا بەلگىلى بولعان دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، قىزىلشا شىرىنى بار سۋسىندار كوگنيتيۆتىك بۇزىلىستار كەزىندە ءبىرىنشى بولىپ زارداپ شەگەتىن مي ايماقتارىنا قان اعۋىن ارتتىرا الادى. ەپيدەميولوگيالىق زەرتتەۋلەر وسىمدىك نيتراتتارىن ءجيى تۇتىناتىن ادامداردا جادتىڭ السىرەۋى باياۋ جۇرەتىنىن كورسەتەدى.
نيتراتتار - وسىمدىكتەردىڭ تابيعي بولىگى، اقۋىز تۇزۋگە قاجەت قۇرىلىس ماتەريالى. ادام اعزاسىنا تۇسكەن سوڭ ولار ازوت توتىعىنا اينالىپ، قان اينالىمىن جاقسارتادى، قان قىسىمىن تومەندەتەدى جانە جۇرەك-قانتامىر جۇيەسىنە وڭ اسەر ەتەدى.
ءبىراق ماماندار نيتراتتاردى شامادان تىس كوپ قولدانۋ زيان ەكەنىن ەسكەرتەدى: ولاردىڭ ارتىق مولشەرى اعزادا نيتريتتەرگە اينالىپ، قاننىڭ وتتەگىن تاسىمالداۋ قابىلەتىن تومەندەتۋى مۇمكىن.