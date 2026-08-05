قىزىل تەڭىزدە شابۋىلعا ۇشىراعان جۇك كەمەسى سۋعا باتىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - يەمەننىڭ باتىس جاعالاۋىنداعى قىزىل تەڭىزدە جارىلعىش زات تيەلگەن كاتەردىڭ شابۋىلىنا ۇشىراعان جۇك كەمەسى سۋعا باتتى، دەپ حابارلايدى انادولۋ.
بۇل تۋرالى يەمەن ۇكىمەتىنە ادال ۇلتتىق قارسىلاسۋ كۇشتەرىنىڭ وكىلى فايزي نۋري اۆليا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاعالاۋ كۇزەتى مەن يەمەن اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى جۇرگىزگەن بىرلەسكەن وپەراتسيانىڭ ناتيجەسىندە ەكيپاجداعى 14 ادامنىڭ بارلىعى قۇتقارىلدى. ولاردىڭ 13 ءى ءۇندىستان ازاماتى، بىرەۋى - يەمەن ازاماتى.
فايزي نۋري اۆليانىڭ مالىمەتىنشە، كەمە حۋسيتتەردىڭ باقىلاۋىنداعى حودەيدا قالاسىنان 13 تەڭىز ءميلى قاشىقتىقتا شابۋىلعا ۇشىراعان.
ول كەمەنىڭ ءۇندىستانعا تيەسىلى ەكەنىن ايتتى. شابۋىلدى كىم ۇيىمداستىرعانىن ناقتىلامادى.
20-شىلدەدە يران قولدايتىن يەمەندەگى «انسار اللا» (حۋسيتتەر) قوزعالىسى قىزىل تەڭىزدەگى كەمە قاتىناسىنا «تىيىم» ەنگىزىلگەنىن جاريالادى. حۋسيتتەر مۇنى ساۋد ارابياسىنىڭ وزدەرى باقىلاۋىنداعى يەمەن اۋماقتارىن قورشاۋعا الۋىنا جاۋاپ دەپ ءتۇسىندىردى.
ال ورمۋز بۇعازى ماڭىندا تاعى ەكى مۇناي تانكەرىنە شابۋىل جاسالدى.