قىزىل كىتاپقا ەنگەن سيرەك جىرتقىش قۇستىڭ بالاپانى دۇنيەگە كەلدى
استانا. KAZINFORM - شارىن ۇلتتىق پاركىنىڭ اۋماعىندا «تازالىق ساقشىسى» اتانعان تازقارا قۇسى بالاپان شىعاردى.
قازىر كىشكەنتاي بالاپان قاناتتانىپ، ۇلكەن ومىرگە قادام باسۋدا.
تازقارا - تابيعاتتىڭ «سانيتارى». ول ولەكسەمەن قورەكتەنىپ، اينالانى قاۋىپتى جۇقپالى اۋرۋلاردان تازارتادى. سوندىقتان ونىڭ ءاربىر ۇياسى - ەكوجۇيە ءۇشىن باعا جەتپەس قۇندىلىق.
ايتا كەتەيىك، بۇل قۇس الماتى وبلىسىنىڭ قىزىل كىتابىنا سيرەك ءارى از زەرتتەلگەن ءتۇر رەتىندە ەنگىزىلگەن. ەڭ قىزىعى - تازقارا جىلىنا بار بولعانى ءبىر عانا جۇمىرتقا سالادى.
ەسكە سالساق شارىن شاتقالىندا قىزىل كىتاپتاعى سابانشى ۆيدەوعا ءتۇسىپ قالعان ەدى.