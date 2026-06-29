قىزىل شاراپتىڭ جۇرەككە پايداسى بار ەكەنى راس پا
استانا. KAZINFORM - قىزىل شاراپتىڭ دەنساۋلىققا پايداسى بار دەگەن كەڭ تارالعان پىكىر شىندىققا جاناسپايدى. مۇنداي مالىمدەمەنى رەسەيلىك دارىگەر، اكادەميك لەو بوكەريا ايتتى، دەپ حابارلايدى ria.ru.
ماماننان «كۇنىنە ءبىر ستاقان قىزىل شاراپ قان تامىرلارىنا پايدالى ما؟» دەگەن سۇراققا قاتىستى پىكىر سۇرالعان. ونىڭ سوزىنشە، بۇل تۇسىنىك - عىلىمي نەگىزى دالەلدەنبەگەن كەڭ تاراعان اڭىز.
«بۇل - اڭىز. ونىڭ ۇستىنە، زياندى اڭىز. سەبەبى كوپ ادام وعان سەنەدى جانە ءبىر-بىرىنە تاراتادى. مۇنى كىم ويلاپ تاپقانىن بىلمەيمىن - ىشىمدىك تۇتىنۋشىلار ما، الدە شاراپ وندىرۋشىلەر مە»، - دەدى دارىگەر.
سونداي-اق ول تاڭداۋ جاساۋ قاجەت بولعان جاعدايدا قىزىل شاراپتىڭ ورنىنا اق شاراپتى تاڭداۋعا بولاتىنىن ايتتى.
بۇدان بولەك، بوكەريا ءۇي جاعدايىندا دايىندالعان شاراپقا قاراعاندا وندىرىستىك جولمەن شىعارىلعان ءونىم قاۋىپسىزدەۋ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ۇيدە شاراپ جاساعاندا سانيتارلىق تالاپتار مەن تەمپەراتۋرالىق رەجيمدى تولىق ساقتاۋ ءاردايىم مۇمكىن بولا بەرمەيدى.