قىزدارعا ارنالعان ەڭ سيرەك ەسىمدەر
استانا. KAZINFORM - ءار اتا-انا بالا دۇنيەگە كەلگەندە ماعىنالى، سيرەك كەزدەسەتىن ەسىم تاڭداعاندى قۇپ كورەدى. وسى ورايدا قىزدارعا ارنالعان زاماناۋي، ىلۋدە ءبىر كەزدەسەتىن، ماعىناسى تەرەڭ ەسىمدەر توپتاماسىن جاسادىق.
ەسىمدەرگە نازار اۋدارماس بۇرىن مىنا قىزىققا قاراڭىز، ەلىمىزدە 1987-1991-جىلدارى - ايگەرىم، 1992-1999-جىلدارى - ايدانا ەسىمى تانىمال بولعان. ال 2000-2010-جىلعا دەيىن ارۋجان ەسىمى ءبىرىنشى ورىننان تۇسپەپتى. 2011-2018-جىلدار ارالىعىندا ايارۋ مەن ايزەرە ەسىمى كوبىرەك قويىلعان. 2019-2023-جىلدارى رايانا مەن مەدينا ەسىمى كوش باستاپ تۇر. 2024-2026-جىلدارى ايلين دەپ ات قوياتىنداردىڭ قاتارى كوبەيگەن.
ايعىز - ايداي سۇلۋ، كوركەم قىز بالا.
ايزيا - قازاقتىڭ ءسوزى اي + زيا - جارىق، ساۋلە، شۇعىلا، ياعني اي ساۋلەلى سۇلۋ.
ارۋ - سۇلۋ، كوركەم.
الاۋ - «شىمقاي قىزىل ءتۇس»، «جالىن»، «وت» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەتىن قازاق تىلىندەگى ەسىم.
اسۋ - «بيىك شىڭ»، «اسۋلاردان اسۋشى»، «الداعى ماقساتىنا جەتۋشى» دەگەن اۋىسپالى ماعىنانى، ياعني ءومىردىڭ قيىندىقتارىن جەڭىپ، بيىككە ۇمتىلاتىن قايسار مىنەزدى بىلدىرەدى.
اقمۇنار - تەرەڭ ءارى ادەمى دەگەن ماعىناعا يە قىز بالا ەسىمى
ازاليا - ەسىمى گرەك جانە اراب تىلدەرىنەن شىققان، ءارى «گۇلدى بۇتا» نەمەسە «جۇباتاتىن»، «تىنىشتاندىراتىن» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
اينامكوز - بۇل ەسىم سۇلۋلىق پەن ىشكى جان دۇنيەنىڭ تازالىعىن بەينەلەيدى.
ايقاراكوز - ەسىمى «ايداي سۇلۋ جانە قارا كوزدى ارۋ بولسىن» دەگەن ماعىنا بەرەدى.
ادەلايدا - «اسىل تەكتى»، «اقسۇيەك» نەمەسە «مارتەبەلى» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
ايلۋنا - قازاق تىلىندەگى «اي» جانە لاتىن/يسپان/يتاليان تىلدەرىندەگى «لۋنا» (luna - اي) سوزدەرىنىڭ بىرىگۋىنەن پايدا بولعان، «اي ءتارىزدى اي» نەمەسە «اي مەن اي» دەگەن ماعىنا بەرەدى.
اليانا - اراب تىلىنەن اۋدارعاندا «جوعارى»، «ۇلى»، «مارتەبەلى» جانە «حانشايىم» دەگەن ماعىنالاردى بىلدىرەدى.
اقسۇيرىك - «اپپاق، سۇيرىكتەي سىمباتتى» دەگەندى بىلدىرەدى.
اقنازىك - نازىك، مەيىرىمدى، ادەمى ءارى اق كوڭىلدى قىز بالا دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى
ايلىتاڭ - قازاق مادەنيەتىندە سيرەك كەزدەسەتىن، تابيعاتتىڭ ەڭ كوركەم ساتتەرىن بەينەلەيتىن ەسىم.
ايكەن - نىشان، بەلگى، ماڭگىلىك، ۇزاق عۇمىر، بايلىق، داۋلەت، مولشىلىق، سۇلۋ، كورىكتى، اسەم.
ايمەن - ايداي ادەمى ارۋ دەگەن ماعىنا بەرەدى.
ايداريا - قازاق تىلىندەگى «اي» جانە پارسى تىلىنەن كەلگەن «ءداريا» (تەڭىز، ۇلكەن وزەن) سوزدەرىنەن بىرىگىپ جاسالعان.
ارنا - ءبىر ادامعا باعىشتاۋ، ارنايى قويۋ.
ايلانا - «ايداي سۇلۋ»، «ايدىڭ نۇرى»، «كوركەم» جانە «جۇپار، نازىك» دەگەن ماعىنالاردى بىلدىرەتىن ادەمى ايەلدەر ەسىمى
ايلى - «اي نۇرىنا بولەنگەن، اي ساۋلەلى» دەگەن ءسوز.
ايكەر - «اي سەكىلدى كوركەم، سۇلۋ» نەمەسە «ايدى كورۋشى، ايعا قاراۋشى» دەگەن ماعىنالاردى بىلدىرەدى.
اديا - سىي، سىيلىق، تارتۋ.
اقمونشاق - اق جانە مونشاق سوزىنەن قويىلعان قىز ەسىمى، ياعني اپپاق، ادەمى، سۇلۋ مونشاقتاي نازىك.
ايحان - «ايداي جارقىن»، «سۇلۋ»، «كورىكتى» جانە «حان» (بيلەۋشى، باسشى) ماعىناسىن بىلدىرەتىن قازاق جانە تۇبىرلەس تۇركى تىلدەرىنەن شىققان ەسىم.
ايكۇنىم - «ايداي سۇلۋ دا نۇرلى، كۇندەي شۋاقتى ءارى ءوزىمنىڭ سۇيىكتى كۇنىم» دەگەندى بىلدىرەدى.
ايكوركەم - «اي» جانە «كوركەم» سوزدەرىنەن قۇرالعان، «ايداي سۇلۋ، ادەمى بولسىن» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
ايىم - مەنىڭ باقىتىم، ىرىسىم، ايداي سۇلۋىم دەگەن ماندە قويىلعان ەسىم.
ارۋنا - «ارۋ» (ادەمى، نازىك) سوزىمەن ۇندەسىپ، قىز بالانىڭ سىمباتتى، كوركەم بولۋىن مەڭزەيدى.
ارۋناز - ارۋداي سۇلۋ جانە نازداي قىلىقتى، سۇيكىمدى بولسىن» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
ايناز - اي سەكىلدى جارىق، ءارى نازىك، سۇيكىمدى دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
ايسەزىم - ايداي سۇلۋ جانە سەزىمتال.
ايداي - ايداي سۇلۋ، كوركەم.
ايديدارلى - «ايداي جارقىن، اي ءجۇزدى، كوركەم» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
ادينا - «جۇما كۇنى تۋعان»، «ادەمىلەنگەن»، «بەزەنگەن» نەمەسە «نازىك» دەگەن ماعىنالاردى بىلدىرەدى.
اقكەربەز - «پاك كوڭىلدى، كورىكتى ءارى سىمباتتى ارۋ» نەمەسە «اقجارقىن، اسەم مىنەزدى قىز» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
ءابيبا - اراب تىلىنەن الىنعان حابيبا ەسىمىنىڭ وزگەرگەن ءتۇرى. ماعىناسى - دوس، مەيرىمدى جولداس، ومىرلىك سەرىك.
***
بەگىم - كونە تۇركى تىلىندە «حانشا»، «حانىم»، «پاتشايىم» نەمەسە «مەنىڭ حانىمىم» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
بورتە - قازاق تىلىندە بوز ارالاسقان كوكشىل سۇر نەمەسە قىزىل-كۇرەڭ ءتۇستى بىلدىرەدى.
بيازى - قازاق تىلىندە «سىپايى»، «ادەپتى»، «جۇمساق مىنەزدى» نەمەسە «نازىك» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
بۇرلەن - اراب تىلىنەن اۋدارعاندا «بۇرشىك اتقان گۇل» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
بالسۇلۋ - بالداي ءتاتتى سۇلۋ قىز دەگەن ماعىنادا.
بالعىن - سۇيكىمدى، سۇيىكتى، اقىلدى، ويلى، ەستى حانىم.
باعىم - ءبىزدىڭ ءۇيدىڭ باعى دەگەن ماعىنادا.
***
عايني - تاناكوز، ادەمى.
***
داليدا - «نازىك»، «باياۋ»، «بەيبىت» نەمەسە «جانعا جايلى» دەگەندى بىلدىرەدى.
دانيسا - «دانا»، «ءادىل» دەپ اۋدارىلادى.
دارا - قازاق تىلىنەن الىنعان ەرەكشە، وزگەشە، ياعني باسقادان ارتىق. ياعني بالا باسقادان ەرەكشە، ارتىق، اقىلدى يا سۇلۋ بولسىن دەگەن تىلەكپەن قويىلعان ەسىم.
***
ەلىگاي - «ەلىكتەي نازىك، ايداي سۇلۋ» دەگەن ماعىنا بەرەدى.
ەركە - ەركەلەپ وسكەن ارۋ.
***
جاھانبيكە - «الەمنىڭ حانشايىمى»، «دۇنيەدەگى ەڭ سۇلۋ، ەڭ اياۋلى قىز» دەگەن ماعىنا بەرەدى.
جارقىناي - «جارقىراۋ» نەمەسە «جارىق شاشۋ» دەگەن سوزدەن شىعادى.
جاۋھار - اراب تىلىنەن ەنگەن ءسوز، تۇپكى ماعىناسى «گاۋھار»، «بريلليانت» نەمەسە «اسىل تاس» دەگەندى بىلدىرەدى.
ءجاۋدىر - «ءمولدىر»، «تازا»، «جارقىراعان» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
***
زەينە - نۇر، كورىك، كوركەم، اشەكەي دەگەن ماعىنا بىلدىرەدى.
***
كەرىم- سۇلۋ - ەسىمى «اسا كەرەمەت، تاماشا، كوز تارتارلىقتاي ادەمى، كوركەم سۇلۋ» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
كوكتەم - جاڭارۋ، سۇلۋلىق پەن جاستىق دەگەن باعىنانى بىلدىرەدى.
قورلان - اراب جانە پارسى تىلدەرىنەن ەنگەن، «حور سۇلۋى»، «جۇماق ارۋى» نەمەسە «حور قىزى» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
***
لاعىل - «لاعىل» (قىزىل اسىل تاس، ءلال) سوزىنەن قويىلعان. «لاعىلداي قىمبات» دەگەندى بىلدىرەدى.
لاۋلا - لاۋلاپ جانعان وتتاي قىزۋى كۇشتى وتكىر بول دەگەن ماعىنالى ەسىم.
ءلايلىم - قازاق تىلىندە نازىكتىك پەن سۇلۋلىقتى، رۋحاني تازالىق پەن مەيىرىمدىلىكتى بىلدىرەدى.
ءلايلى - اراب تىلىنەن شىققان جانە «ءتۇن»، «قاراڭعى ءتۇن» نەمەسە «تۇنگى سۇلۋ» دەگەن ماعىنالاردى بىلدىرەدى.
لەبىز - «جىلى ءسوز»، «كوزقاراس»، «پىكىر»، «پەيىل» نەمەسە «تىنىس، دەم» دەگەن ماعىنالاردى بىلدىرەدى.
لۋنارا - لاتىن تىلىنەن شىققان («luna» - اي) جانە «اي ءتارىزدى»، «اي ساۋلەسى» نەمەسە «ايلى» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
***
ءمارۋا - اسىلتاس دەگەن ماعىنا بەرەدى
***
ناركەس - پارسى تىلىندەگى «نارگيس» (ناركەس گۇلى) سوزىنەن شىققان. شىعىس پوەزياسىندا ناركەس - سۇلۋ كوزدىڭ بەينەسى.
نۇرلى - «جارقىراعان»، «نۇرلانعان»، نەمەسە «جارىق شاشقان» دەگەن ماعىنالاردى بىلدىرەدى.
***
سارا - اتاقتى، داڭقتى، اقسۇيەك.
ءسانىم - «سۇلۋ، كورىكتى، اسەم» ۇعىمدى بىلدىرەدى.
ءساتتى - وتباسىنا ساتتىلىك بولىپ كەلدى، ومىردە جولى بولسىن دەگەن ماعىنادا.
سىرناي - گرەك تىلىنەن اۋدارعاندا «ۇندەستىك»، «ۇيلەسىمدىك» دەگەن ماعىنا بەرەدى.
سۇلۋحان - «اسا كوركەم»، «وتە ادەمى حانىم» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
***
تاڭسۋ - «تاڭداي ءمولدىر»، «تاڭعى سۋداي تازا، سۇلۋ» نەمەسە «تاڭعى اراي مەن مولدىرلىكتى بىلدىرەتىن كەرەمەت جان» دەگەن ۇعىمدى بەرەدى.
تەڭىز - تەڭىزدەي كەڭ، شەكسىز ءارى تەرەڭ ويلى قىز بەينەسىن بىلدىرەدى.
تۇنىق - تازا، پاك دەگەن ماعىنادا.
تۇمار - «قورعانىش»، «ساقتاۋشى» نەمەسە «جاماندىقتان، ءتىل-كوزدەن قورعايتىن تۇمار (بويتۇمار)» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
***
ۇماي - قورعاۋشى انا، قامقورشى جانە مەيىرىمدى جان دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
ۇكىلىم - قازاق حالقىندا قىز بالالارعا قويىلاتىن، كوزى اشىق، سۇلۋ ءارى ەرەكشە ماعىنا بەرەتىن ءداستۇرلى ەسىم.
***
حيۋاز - مىنەز، رۋح دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
***
شۇعا - اسىل، جۇمساق ماتا اتاۋى، نازىكتىك پەن سۇلۋلىقتىڭ بەلگىسى.
شاحناز - يران تىلىنەن اۋدارعاندا «پاتشانىڭ نامىسى»، پارسى تىلىندە «شاح» - «پاتشايىم»، «ناز» - «اسەمدىك»، «نازىك بيلەۋشى» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
ءىنجۋ - تەڭىز استىنان الىناتىن ءتۇسى اق، قىزعىلت نەمەسە سارى، كەيدە قارا ءتۇستى تاس.
el.kz