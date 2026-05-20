قىز جىبەك كيگەن قامزولدىڭ بۇدان كەيىنگى تاعدىرى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قازىر اتالعان مۋزەيدەگى بارلىق جادىگەر سيفرلاندىرىلىپ جاتىر. بۇل جونىندەت ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە-ءمينيسترى ەۆگەني كوچەتوۆ ۇكىمەت كۋلۋارىندا مالىمدەدى.
- «قىز جىبەك» فيلمىندە كيىلگەن قامزول - قازاقستان كينەمەتوگرافياسى جانە جالپى قازاق كينوسىنىڭ تاريحى ءۇشىن قاسيەتتى دۇنيە. قازىر بۇل ماسەلەگە قاتىستى تەكسەرىس جۇرگىزىپ جاتىرمىز. ارىپتەسەرىم قۇرمەتتى مەرۋەرت وتەكەشوۆامەن سويلەستى، ءبىز كەلىستىك. قىز جىبەكتىڭ بارلىق كوستيۋمى جيناقتالعان سوڭ، «قازاق فيلم» مۋزەيىنە تابىستالادى. مۇنى مەرۋەرت وتەكەشوۆانىڭ ءوزى دە ۇسىنىپ، قولداپ وتىر. الداعى ۋاقىتتا مۇنداي جاعدايلار قايتالانباۋ ءۇشىن «قازاقفيلمدەگى» بارلىق كيىم مەن جادىگەردى سيفرلاندىرىپ جاتىرمىز. ولار - قازاقستاندىق كينولاردا قولدانىلعان قۇندى مۇرالار. ەندى جادىگەرلەردى قاراپ، باقىلاپ وتىرۋعا بولادى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
سونىمەن بىرگە، ول مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى قازاقستاندىق فيلمدەردە پايدالانىلعان كوپتەگەن رەكۆيزيتتى ۇزاق جىل بويى ساقتاپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «قىز جىبەك» فيلمىندەگى قامزولداردىڭ ءبىرى مۋزەي قورىندا ساقتاۋلى تۇرعانىن جازعانبىز.