قىتايدىڭ يۋننان پروۆينتسياسىندا ەگىزدەر فەستيۆالى ءوتىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 1-5-مامىر ارالىعىندا موتسزيان-حاني اۆتونوميالىق اۋدانى اۋماعىندا «شايان تروپيگى» اتتى XX حالىقارالىق ەگىزدەر فەستيۆالى ءوتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
اۋدان پۋەر قالاسىندا ورنالاسقان.
مەرەكەگە الەمنىڭ 20 دان استام ەلى مەن وڭىرىنەن مىڭداعان ەگىزدەر قاتىسىپ جاتىر.
ءارتۇرلى مادەني ءىس-شارالار الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن تۋريستەردىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى.
ولار «ەگىزدەردىڭ وتانى» اتانىپ كەتكەن اۋداننىڭ ەرەكشە اتموسفەراسىن سەزىنۋگە كەلىپ جاتىر.
