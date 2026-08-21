قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى تابيعات اپاتىنان 159 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭشي-جۋاڭزۋ اۆتونوميالىق اۋدانىندا «مايساك» تايفۋنىنان بولعان سۋ تاسقىنىنان كەم دەگەندە 159 ادام قازا تاۋىپ، تاعى 10 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىكتىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى شينحۋا اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
اپات ايماقتىڭ 16 ۋەزىندەگى 1,65 ميلليوننان اسا تۇرعىنعا اسەر ەتتى.
ناننيڭ بيلىگى 6-12 اي ىشىندە قالا ينفراقۇرىلىمى مەن قالىپتى ءومىر جاعدايىن قالپىنا كەلتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. گۋيگاندا تۇرعىن ۇيلەردى جوندەۋ، ءوندىرىستى قايتا جانداندىرۋ جانە سۋ قويمالارىن نىعايتۋ باسىمدىققا يە.
شىلدە ايىنىڭ باسىندا تايفۋن ايماققا ۇزاققا سوزىلعان نوسەر جاۋىن اكەلىپ، ليۋلان جانە يۋنبياۋ سۋ قويمالارىنىڭ بوگەتتەرى بۇزىلدى. سونىڭ سالدارىنان اۋقىمدى اپات بولدى.
بۇعان دەيىن قىتايدا «دولفين» تايفۋنىنا بايلانىستى ءجۇز مىڭداعان ادام ەۆاكۋاتسيالانعانى حابارلاندى.