قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى سۋ تاسقىنى: 39 ادام قازا تاپتى، توعىزى ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋانسي-چجۋان اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى سۋ تاسقىنىنان 39 ادام قازا تاپتى، تاعى توعىزى ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
جەرگىلىكتى بيلىك بۇل تۋرالى بەيسەنبى كۇنى حابارلادى.
سۋ تاسقىنىن باقىلاۋ جانە اپاتتاردى جويۋ جۇمىستارىنا ارنالعان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا 39 ادامنىڭ گۋانسي-چجۋان اۆتونوميالىق اۋدانىنىڭ ورتالىعى ناننيندەگى بوگەتتىڭ بۇزىلۋىنان قازا تاپقانى ايتىلدى.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى سۋ تاسقىنى ون ادامنىڭ ءومىرىن قيىپ، ون مىڭداعان تۇرعىن ۇيلەرىنەن كەتۋگە ءماجبۇر بولعان.
قىتاي سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەن گۋانسيگە قوسىمشا كومەك جىبەردى.