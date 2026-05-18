قىتايدا جەر سىلكىندى: قازا تاپقاندار مەن جوعالعاندار بار
استانا. KAZINFORM - دۇيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭشي-چجۋان اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى ليۋجوۋ قالاسىندا 5,2 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى، دەپ حابارلايدى CGTN.
ەكى ادامنىڭ قازا تاپقانى راستالدى، ال ءبىر ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتتى.
7000 نان استام تۇرعىن قاۋىپسىز جەرگە كوشىرىلدى.
جەرگىلىكتى بيلىك 13 عيماراتتىڭ قۇلاعانىن حابارلايدى.
ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر، بيلىك كولىك قوزعالىسى قيىنداۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.
ايتا كەتەيىك، 16-مامىردا قىرعىزستان مەن قىتاي شەكاراسىندا 4,8 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى.
سونداي-اق، سەيسمولوگتار 15-مامىر تۇنىندە قىتايدا 4,5 بالدىق جەر سىلكىنىسىن تىركەگەنىن حابارلادىق.