قىتايدىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا ماگنيتۋداسى 5,1 جەر سىلكىنىسى بولدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ سولتۇستىك- باتىسىنداعى شينحاي پروۆينتسياسىندا ماگنيتۋداسى 5,1 جەر سىلكىنىسى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى Xinhua اگەنتتىگى قىتايدىڭ سەيسمولوگيالىق جەلىلەر ورتالىعىنا (CENC) سىلتەمە جاساپ.
جەراستى ءدۇمپۋى 4-قىركۇيەك كۇنى بەيجىڭ ۋاقىتى بويىنشا ساعات 01:04 تە شينحاي پروۆينتسياسىنىڭ حايسي- موڭعول- تيبەت اۆتونوميالىق وكرۋگىندە بولعان.
- جەر سىلكىنىسىنىڭ ەپيتسەنترى سولتۇستىك ەندىكتىڭ 37,84 گرادۋسى مەن شىعىس بويلىقتىڭ 95,59 گرادۋسى تۇيىسكەن نۇكتەدە ورنالاسقان. جەراستى ءدۇمپۋىنىڭ وشاعى 10 شاقىرىم تەرەڭدىكتە بولدى،- دەپ مالىمدەدى قىتايدىڭ سەيسمولوگيالىق جەلىلەر ورتالىعى.
ازىرگە زارداپ شەككەندەر مەن قيراعان نىساندار تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.
ايتا كەتەيىك، ەگەي تەڭىزىندە ماگنيتۋداسى 4,1 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى.