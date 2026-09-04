KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قىتايدىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا ماگنيتۋداسى 5,1 جەر سىلكىنىسى بولدى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ سولتۇستىك- باتىسىنداعى شينحاي پروۆينتسياسىندا ماگنيتۋداسى 5,1 جەر سىلكىنىسى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى Xinhua اگەنتتىگى قىتايدىڭ سەيسمولوگيالىق جەلىلەر ورتالىعىنا (CENC) سىلتەمە جاساپ.

    Мексикада 6,0 балдық жер сілкінісі болды
    Фото: hurriyet.com.tr

    جەراستى ءدۇمپۋى 4-قىركۇيەك كۇنى بەيجىڭ ۋاقىتى بويىنشا ساعات 01:04 تە شينحاي پروۆينتسياسىنىڭ حايسي- موڭعول- تيبەت اۆتونوميالىق وكرۋگىندە بولعان.

    - جەر سىلكىنىسىنىڭ ەپيتسەنترى سولتۇستىك ەندىكتىڭ 37,84 گرادۋسى مەن شىعىس بويلىقتىڭ 95,59 گرادۋسى تۇيىسكەن نۇكتەدە ورنالاسقان. جەراستى ءدۇمپۋىنىڭ وشاعى 10 شاقىرىم تەرەڭدىكتە بولدى،- دەپ مالىمدەدى قىتايدىڭ سەيسمولوگيالىق جەلىلەر ورتالىعى.

    ازىرگە زارداپ شەككەندەر مەن قيراعان نىساندار تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.

    ايتا كەتەيىك، ەگەي تەڭىزىندە ماگنيتۋداسى 4,1 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى.

    الەم
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور