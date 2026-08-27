قىتايدى روبوتتار جايلاپ جاتىر: ميلليونداعان جۇمىس ورنىنا قاۋىپ تونۋدە
استانا. KAZINFORM - قىتاي روبوتتاردى ءوندىرۋدى قارقىندى تۇردە ارتتىرىپ جاتىر. ەلدە قازىردىڭ وزىندە ەكى ميلليوننان استام ونەركاسىپتىك ماشينا جۇمىس ىستەيدى. بۇل الەمدەگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
BBC مالىمەتىنشە، پلانەتاداعى بارلىق ونەركاسىپتىك روبوتتاردىڭ جارتىسىنان كوبى قىتايدا شىعارىلادى. روبوتتار زاۋىتتاردا دانەكەرلەۋ، سىرلاۋ، بولشەكتەردى جيناۋ جانە اۋىر جۇمىستاردى اتقارۋدا.
جۇمىستى اۆتوماتتاندىرۋ جالعاسۋدا
كەيبىر وندىرىستەردە جەكەلەگەن پروتسەستەردى اۆتوماتتاندىرۋ دەڭگەيى 100 پايىزعا جۋىقتاپ قالدى.
بەيجىڭ روبوتتاندىرۋعا تەك تەحنولوگيالىق كوشباسشىلىق ءۇشىن عانا ءۇمىت ارتىپ وتىرعان جوق. 2035 -جىلعا قاراي قىتاي حالقىنىڭ ۇشتەن بىرىنەن، اسەرسە 60 جاستان اسقان ادامداردى جۇمىستان قىسقارتۋى مۇمكىن.
ال الداعى ونجىلدىقتا ەل شامامەن 60 ميلليون ادام جۇمىسىنان ايىرىلىپ قالۋ ءقاۋپى بار دەگەن بولجام دا ايتىلۋدا.
روبوتتار جۇمىس كۇشى جەتىسپەۋشىلىگىن تولىقتىرادى
روبوتتار ارقىلى بولاشاقتاعى جۇمىس كۇشىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگىن تولتىرۋ كوزدەلىپ وتىر. ءبىراق بۇل ستراتەگيانىڭ ەكىنشى جاعى دا بار. قىتاي ونەركاسىبىندە بۇگىندە شامامەن 120 ميلليون ادام جۇمىس ىستەيدى. ەگەر اۆتوماتتاندىرۋ تىم جىلدام جۇرسە، ميلليونداعان جۇمىسشى ءوز ورنىن جوعالتۋى مۇمكىن.
قىتاي ءبىر مەزگىلدە ستۋدەنتتەرگە روبوتوتەحنيكا مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ۇيرەتە وتىرىپ، مامانداردىڭ جاڭا بۋىنىن دايىنداپ جاتىر. كەلەسى كەزەڭ - جاساندى ينتەللەكتىنى روبوتتارمەن بىرىكتىرۋ بولىپ تابىلادى. بۇل ءوندىرىس جۇمىسىن تولىعىمەن وزگەرتۋگە بەت بۇرادى.