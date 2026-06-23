قىتايدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا جاساندى ينتەللەكت سۇرانىس وتە جوعارى ماماندىقتاردىڭ بىرىنە اينالدى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت قىتاي ۋنيۆەرسيتەتتەرىندە ەڭ سۇرانىسقا يە ماماندىقتاردىڭ بىرىنە اينالدى. 2026 -جىلدىڭ ماۋسىمىنا دەيىن 600 دەن استام ۋنيۆەرسيتەت جاساندى ينتەللەكت بويىنشا باكالاۆريات باعدارلاماسىن ىسكە قوستى، ال 2018 -جىلى بۇل كورسەتكىش تەك 35 كە جەتكەن، دەپ حابارلايدى China Daily.
باعدارلاما سانىنىڭ تەز ءوسۋى ۇلتتىق ستراتەگيا مەن نارىقتىڭ كۇشتى سۇرانىسىنا بايلانىستى. ءساۋىر ايىندا ءبىلىم مينيسترلىگى باسقا مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، اۋقىمدى كادرلار دايارلاۋعا، يننوۆاتسيالارعا، ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا جانە تولىققاندى جاساندى ينتەللەكت ەكوجۇيەسىن قۇرۋعا باعىتتالعان كەشەندى ءىس- قيمىل جوسپارىن بەكىتتى.
قۇجاتقا سايكەس، جاساندى ينتەللەكت بارلىق قىتاي ۋنيۆەرسيتەتتەرىندە مىندەتتى نەگىزگى كۋرسقا اينالادى. باكالاۆريات ماماندىقتارىنىڭ جاڭارتىلعان ۇلتتىق كاتالوگىنا «بيزنەس ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت» سياقتى 38 جاڭا باعدارلاما كىرەدى.
ۋنيۆەرسيتەتتەر جاڭا كافەدرالار اشىپ قانا قويماي، ءبىلىم بەرۋ پروتسەستەرىن جاساندى ينتەللەكت بويىنشا قايتا قۇرىپ جاتىر. ولار ينفورماتيكا، ۇلكەن دەرەكتەر جانە اۆتوماتتاندىرۋ سالاسىنداعى قولدانىستاعى باعدارلامالاردى الىپ، ولاردى جاڭا جاساندى ينتەللەكت سالالارىنا بىرىكتىرەدى.
ساراپشىلار ۇزاق مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا تالانتتارعا دەگەن سۇرانىس ۇسىنىستان اسىپ تۇسەدى دەپ بولجايدى. McKinsey - Company كومپانياسى قىتايدا جاساندى ينتەللەكت ماماندارىنىڭ تاپشىلىعى 2030 -جىلعا قاراي 4 ميلليونعا جەتۋى مۇمكىن دەپ بولجايدى.