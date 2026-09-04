قىتايدىڭ جۇك اۋە كومپانياسى استاناعا اپتاسىنا 4 رەت رەيس ورىندايدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ China Central Longhao جۇك اۋە كومپانياسى قىركۇيەكتەن باستاپ استاناعا اپتاسىنا ءتورت رەت Boeing 747-400F ۇشاعىمەن رەيس ورىنداۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇل ەلوردا اۋەجايىنىڭ جۇك باعىتتارىن كەڭەيتىپ، استانانىڭ حالىقارالىق ترانزيتتىك حاب رەتىندەگى ءرولىن كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل تۋرالى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ اۋەجايى ءمالىم ەتتى.
استانا حالىقارالىق اۋەجايىندا قىتايدىڭ جۇك تاسىمالىنا ماماندانعان China Central Longhao اۋە كومپانياسىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ ءوتتى. كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار ەلوردا اۋەجايى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلاتىن كارگو-تەحنيكالىق ايالدامالار باعدارلاماسى اياسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل ماسەلەلەرىن جانە جۇك اۋە تاسىمالدارىن دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى.
China Central Longhao كومپانياسى قىركۇيەك ايىنان باستاپ Boeing 747-400F جۇك ۇشاقتارىمەن اپتاسىنا ءتورت رەت استانا ارقىلى رەيستەر ورىنداۋدى جوسپارلاپ وتىر. جاڭا تاسىمالداۋشىنىڭ كەلۋى اۋەجايدىڭ جۇك باعىتتارى جەلىسىن كەڭەيتىپ قانا قويماي، استانانىڭ قىتاي، ورتالىق ازيا جانە وزگە دە حالىقارالىق نارىقتاردى بايلانىستىراتىن ماڭىزدى ترانزيتتىك حاب رەتىندەگى ءرولىن كۇشەيتۋگە ىقپال ەتەدى.
- كونسترۋكتيۆتى ديالوگ پەن ىنتىماقتاستىققا قىزىعۋشىلىق تانىتقانى ءۇشىن China Central Longhao كومپانياسىنىڭ وكىلدەرىنە العىسىمىزدى بىلدىرەمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن «نۇرسۇلتان نازاربايەۆ حالىقارالىق اۋەجايى» ا ق 2025-جىلدى 6,9 ميلليارد تەڭگە شىعىنمەن اياقتاعانىن جازدىق. كاسىپورىننىڭ جىلدار بويى جيناقتالعان جابىلماعان شىعىنى 36 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەن.