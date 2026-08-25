قىتايدىڭ ج ي مودەلدەرى قولدانىلۋ جاعىنان ا ق ش-تى باسىپ وزدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا جاسالعان جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرى OpenRouter پلاتفورماسىنداعى قولدانىس كولەمى بويىنشا كوش باستادى. ءبىر جىل بۇرىن امەريكالىق مودەلدەر پلاتفورماداعى سۇرانىستىڭ شامامەن 70 پايىزىن قامتىسا، قازىر ولاردىڭ ۇلەسى 30 پايىزعا دەيىن تومەندەگەن.
2026 -جىلعى شىلدەدە OpenRouter رەيتينگىنىڭ العاشقى بەس ورنىن العاش رەت تۇگەلدەي قىتايلىق مودەلدەر يەلەندى. وڭدەلگەن توكەن سانى بويىنشا Xiaomi كومپانياسىنىڭ MiMo V2.5 مودەلى ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى. ودان كەيىن DeepSeek ،MiniMax ،Alibaba ازىرلەگەن Qwen جانە Moonshot كومپانياسىنىڭ Kimi مودەلدەرى ورنالاسقان.
قازىر قىتايلىق مودەلدەر OpenRouter ارقىلى وتەتىن ترافيكتىڭ 60 پايىزدان استامىن وڭدەيدى. پلاتفورمادا ءبىر اپتا ىشىندە 20 تريلليوننان استام توكەن قولدانىلادى.
قىتايلىق ازىرلەمەلەرگە سۇرانىستىڭ ارتۋىنا ولاردىڭ باعاسى اسەر ەتىپ وتىر. ماسەلەن، DeepSeek V4 Flash مودەلىندە ءبىر ميلليون كىرىس توكەنىن وڭدەۋ 0,14 دوللار تۇرادى. ال GPT-5.5 قىزمەتىنىڭ ءدال وسىنداي كولەمى 5 دوللارعا باعالانعان. ياعني كەيبىر تاپسىرمالاردا قىتايلىق مودەلدى پايدالانۋ امەريكالىق بالامادان 35 ەسەگە دەيىن ارزانعا تۇسەدى. جالپى، قىتايدىڭ اشىق مودەلدەرى ا ق ش-تاعى جەتەكشى جۇيەلەردەن 60- 90 پايىزعا ارزان.
سونىمەن بىرگە امەريكالىق كومپانيالار كۇردەلى وي قورىتۋ، ۇزاق مەرزىمدى اۆتونومدى تاپسىرمالار جانە ءىرى كاسىپورىندارعا ارنالعان شەشىمدەر بويىنشا تەحنولوگيالىق باسىمدىعىن ءالى دە ساقتاپ وتىر. سوندىقتان OpenRouter كورسەتكىشتەرى بۇكىل الەمدىك ج ي نارىعىن ەمەس، ازىرلەۋشىلەردىڭ ءارتۇرلى مودەلدەرگە سۇرانىسىن ءبىر جەردەن باعىتتايتىن وسى پلاتفورماداعى ناقتى قولدانۋ كولەمىن كورسەتەدى. Fortune باسىلىمىنىڭ ساراپتاماسىنا سايكەس، قىتايلىق مودەلدەردىڭ باستى ارتىقشىلىعى - باعا مەن ونىمدىلىكتىڭ ءتيىمدى اراقاتىناسى.