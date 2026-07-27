قىتايدىڭ ءداستۇرلى فارفور ءوندىرىسى يۋنەسكو-نىڭ بۇكىلالەمدىك مۇرالار تىزىمىنە ەندى
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ-نىڭ ءبىلىم، عىلىم جانە مادەنيەت ماسەلەلەرى جونىندەگى ۇيىمى (يۋنەسكو) وڭتۇستىك كورەيانىڭ پۋسان قالاسىندا ءوتىپ جاتقان بۇكىلالەمدىك مۇرا كوميتەتىنىڭ 48-سەسسياسىندا قىتايدىڭ جيڭ دىجىن قالاسىنداعى ءداستۇرلى فارفور وندىرىسىنە قاتىستى مۇرا نىساندارىن بۇكىلالەمدىك مۇرالار تىزىمىنە ەنگىزدى. بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگى جازدى.
وسىلايشا، قىتايداعى يۋنەسكو-نىڭ بۇكىلالەمدىك مۇرالار تىزىمىنە ەنگەن نىسانداردىڭ جالپى سانى 61 گە جەتتى.
جيڭ دىجىندەگى ءداستۇرلى فارفور ءوندىرىسى مۇرالارى - قىتايدىڭ جياڭشي پروۆينتسياسىنداعى (شىعىس قىتاي) جيڭ دىجىن قالاسىندا X عاسىردان XIX عاسىرعا دەيىن قالىپتاسىپ، دامىعان قولونەرلىك فارفور ءوندىرىسىنىڭ تۇتاس جۇيەسىن بەينەلەيتىن تاريحي نىساندار كەشەنى.
يۋنەسكو قابىلداعان شەشىمدە جيڭ دىجىندە الەمدەگى ەڭ ساپالى فارفور وندىرىلگەنى اتاپ وتىلگەن. اسىرەسە كوك-اق ءتۇستى فارفور بۇيىمدارى مەن ولاردىڭ ورنەكتەرى دۇنيەجۇزىنە كەڭىنەن تارالىپ، قىتاي مادەنيەتى مەن ونەرىنىڭ سيمۆولىنا اينالعان.
تىزىمگە ەنگىزىلگەن نىساندار قاتارىندا قالالىق فارفور ءوندىرىسى ورتالىعى، ەجەلگى حۋتيان پەشتەر كەشەنى، گاولين فارفور سازىنىڭ كەن ورنى، چانلين فارفور تاسىنىڭ كەن ورنى جانە جياوتاڭ اۋماعىنداعى وتىن دايىنداۋ ايماعى بار. بۇل نىسانداردىڭ جالپى اۋماعى 19,79 شارشى شاقىرىمدى، ال بۋفەرلىك ايماعى 55,46 شارشى شاقىرىمدى قۇرايدى.
بۇكىلالەمدىك مۇرا كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل نىسان قىتايدىڭ ءداستۇرلى فارفور جاساۋ تەحنولوگياسىنىڭ، فارفور ونەرى مەن ءوندىرىسىنىڭ جاڭاشىل دامۋىن ايقىن كورسەتەدى. سونداي-اق ول قىتايلىق فارفور ءوندىرىسىنىڭ الەمدىك كەراميكا ونەركاسىبىنىڭ دامۋىنا، وركەنيەتتەر اراسىنداعى تاجىريبە الماسۋ مەن مادەني ىقپالداستىققا زور ىقپال ەتكەنىن دالەلدەيدى.
كوميتەت قىتاي ۇكىمەتىنىڭ اتالعان بۇكىلالەمدىك مۇرا نىسانىن قورعاۋ جانە ءتيىمدى باسقارۋ باعىتىنداعى كۇش-جىگەرى مەن جەتىستىكتەرىنە جوعارى باعا بەردى.
بۇكىلالەمدىك مۇرا كوميتەتىنىڭ سەسسياسىندا قىتاي ۇكىمەتى اتىنان ءسوز سويلەگەن قىتايدىڭ مادەنيەت جانە تۋريزم ۆيتسە-ءمينيسترى، مەملەكەتتىك مادەني مۇرانى قورعاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى جاۋ چيۋان ەلدىڭ بۇكىلالەمدىك مادەني جانە تابيعي مۇرانى قورعاۋ تۋرالى كونۆەنتسيا تالاپتارىن تولىق ورىنداۋعا بەيىلدى ەكەنىن مالىمدەدى.
ول قىتايدىڭ مادەني مۇرا نىساندارىن قورعاۋ، ساقتاۋ جانە ورنىقتى پايدالانۋ جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرىپ، يۋنەسكو-مەن جانە كونۆەنتسياعا قاتىسۋشى وزگە مەملەكەتتەرمەن ادامزاتتىڭ ورتاق مۇراسىن ساقتاۋ باعىتىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، جاقىندا ماڭعىستاۋدىڭ جارتاستى مەشىتتەرى يۋنەسكو-نىڭ دۇنيەجۇزىلىك مۇرالار تىزىمىنە ەنەتىنى بەلگىلى بولدى.