قىتايدىڭ بەينەپلاتفورماسى ج ي-گە ارنالعان اكتەرلەر بازاسىن ىسكە قوسىپ، داۋ تۋدىردى
استانا. kazinform - قىتايدا جاقىندا ىسكە قوسىلعان، جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە جۇمىس ىستەيتىن كاسىبي كينو جانە تەلەوندىرىس پلاتفورماسى شىنايى اكتەرلەردىڭ كەلبەتى مەن داۋىسىن پايدالاناتىن سيفرلىق دەرەكتەرگە بايلانىستى قىزۋ پىكىرتالاس تۋدىردى. بۇل تۋرالى Kyodo اگەنتتىگى جازدى.
قىتايداعى Netflix بالاماسى سانالاتىن iQIYI Inc. كومپانياسى ءساۋىر ايىندا ىسكە قوسقان Nadou Pro پلاتفورماسىندا قازىردىڭ وزىندە 100 دەن استام تانىمال اكتەر تىركەلگەن. «جاساندى ينتەللەكتىگە نەگىزدەلگەن تالانتتار قورى» ارقىلى كونتەنت جاساۋشىلار اكتەرلەردىڭ بەينەسىن، داۋىسىن نەمەسە قيمىل-قوزعالىسىن پايدالانۋ جونىندە ولارمەن كەلىسسوز جۇرگىزە الادى.
الايدا سىنشىلاردىڭ پىكىرىنشە، جاساندى ينتەللەكت جاساعان كونتەنت كورەرمەنگە شىنايى اكتەرلەردىڭ ويىنى سياقتى اسەر ەتە المايدى.
iQIYI بۇل قادامعا قىتايدىڭ ويىن-ساۋىق يندۋسترياسىنداعى باسەكەلەستىك كۇشەيگەن كەزەڭدە بارىپ وتىر. سوڭعى ۋاقىتتا ءتىرى اكتەرلەردىڭ قاتىسۋىنسىز، تولىقتاي جاساندى ينتەللەكت ارقىلى تۇسىرىلەتىن قىسقامەتراجدى سەريالدار كەڭىنەن تانىمال بولا باستادى.
قىتايلىق ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، AI پلاتفورماسىنا 10 مىڭنان استام كونتەنت جاساۋشى تىركەلگەن. ونىڭ كومەگىمەن عىلىمي فانتاستيكا، تريللەر، فەنتەزي جانە قىسقامەتراجدى درامالار جانرىنداعى 100 گە جۋىق جوبا ازىرلەنگەن.
پلاتفورما سەناري جازۋدان باستاپ ستوريبورد ازىرلەۋ، ۆيزۋالدى ەففەكتىلەر جاساۋ جانە سوڭعى مونتاجعا دەيىنگى ءوندىرىس پروتسەسىن جەڭىلدەتەدى. سونداي-اق بىرنەشە سەكۋند ىشىندە اۋقىمدى كورىنىستەردى جاساپ، دالا تۇسىرىلىمدەرى مەن كۇردەلى دەكوراتسيالارعا كەتەتىن شىعىندى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇدان بولەك، سيفرلىق اكتەرلەردى دە جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاساۋعا بولادى.
ءساۋىر ايىندا .Baidu Inc كومپانياسىنىڭ قولداۋىنداعى iQIYI باس ديرەكتورى گۋن يۋ بولاشاقتا جاساندى ينتەللەكت مۇلدە قولدانىلماي تۇسىرىلگەن كوركەم فيلمدەر «ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇرانىڭ» ءبىر تۇرىنە اينالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان. ونىڭ پىكىرىنشە، ويىن-ساۋىق كونتەنتىن ج ي كومەگىمەن جاساۋ ءۇردىسىن توقتاتۋ مۇمكىن ەمەس.
ول سونداي-اق جاڭا تەحنولوگيالار اكتەرلەردىڭ جۇمىس جاعدايىن جاقسارتاتىنىن، ويتكەنى ۇزاققا سوزىلاتىن تۇسىرىلىمدەردىڭ قاجەتتىلىگىن ازايتاتىنىن مالىمدەدى.
الايدا گۋن يۋدىڭ بۇل پىكىرى الەۋمەتتىك جەلىلەردە ۇلكەن سىنعا ۇشىرادى. كوپ قولدانۋشى جاساندى ينتەللەكت جاساعان تۋىندىلاردىڭ ساپاسىنا كۇمان كەلتىردى.
ينتەرنەتتەگى جاعىمسىز پىكىرلەردەن كەيىن باستاپقىدا جاساندى ينتەللەكتىنىڭ تالانتتار بازاسىنا تىركەلۋگە كەلىسكەن كەيبىر تانىمال اكتەرلەر بۇل باستاماعا قاتىسۋعا كەلىسىم بەرمەگەندەرىن مالىمدەدى.