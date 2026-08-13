قىتايدىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى قايتىس بولدى
استانا. قازاقپارات - قىتايدىڭ ەكونوميكاسىن جاڭعىرتۋدا جانە دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ۇيىمىنا كىرۋگە دايىندىقتا ماڭىزدى ءرول اتقارعان قىتايدىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى جۋ رۇڭجي 98 جاسىندا بەيجىڭدە قايتىس بولدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات شينحۋا اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ.
جۋ رۇڭجي 1998 -جىلدان 2003 -جىلعا دەيىن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى قىزمەتىن اتقاردى. وعان دەيىن ول قىتاي حالىق بانكىنىڭ ۆيتسە-پرەمەرى جانە ءتوراعاسى قىزمەتتەرىن اتقاردى. ونىڭ ساياسي مانسابى ەلدىڭ جوسپارلى ەكونوميكادان سوتسياليستىك نارىق جۇيەسىنە ءوتۋ كەزەڭىن قامتىدى.
ق ك پ ورتالىق كوميتەتىنىڭ، بۇكىل قىتايلىق حالىق وكىلدەرى جينالىسىنىڭ تۇراقتى كوميتەتىنىڭ، مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ جانە قىتاي حالىقتىق ساياسي كونسۋلتاتيۆتىك كەڭەسىنىڭ (ق ح ك ك) بىرلەسكەن نەكرولوگىندا جۋ رۇڭجي كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرى جانە پارتيا مەن مەملەكەتتىڭ كوشباسشىسى دەپ اتالدى. قۇجاتتا ونىڭ ەكونوميكالىق رەفورماعا، سالىق جانە قارجى جۇيەلەرىن دامىتۋعا، مەملەكەتتىك كاسىپورىنداردى رەفورمالاۋعا جانە قىتايدىڭ دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ۇيىمىنا كىرۋىنە دايىندىق جۇمىستارىنا قوسقان ۇلەسى اتاپ ءوتىلدى.
ونىڭ جۇمىسىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى ەكونوميكالىق رەفورما بولدى. جۋ رۇڭجي مەملەكەتتىك كاسىپورىنداردى ترانسفورماتسيالاۋعا، سالىق جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە جانە قارجىلىق رەتتەۋگە قاتىستى. 1990 -جىلداردىڭ باسىندا ول ينفلياتسيانى تەجەۋ جانە ەكونوميكالىق ماسەلەلەردىڭ الدىن الۋ شارالارىن دا قابىلدادى.
پرەمەر-مينيستر رەتىندە جۋ رۇڭجي ازيا قارجى داعدارىسى مەن ۇلكەن سۋ تاسقىنى كەزىندە ەلدىڭ ەكونوميكالىق ساياساتىن باسقاردى. ۇكىمەت ىشكى سۇرانىستى كەڭەيتتى، ينۆەستيتسيالاردى ارتتىردى جانە تۇراقتى ەكونوميكالىق ءوسىمدى ساقتاۋعا كومەكتەسكەن قۇرىلىمدىق رەفورمالاردى جالعاستىردى.
پرەمەر-مينيستر بولىپ تاعايىندالعانعا دەيىن جۋ رۇڭجي شاڭحايدا باسشىلىق قىزمەتتەر اتقاردى. شاڭحاي قالالىق پارتيا كوميتەتىنىڭ مەرى، سودان كەيىن حاتشىسى رەتىندە ول ونەركاسىپتى قايتا قۇرۋدى، جاڭا سالالاردى دامىتۋدى جانە قالانىڭ حالىقارالىق باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋدى جاقتادى. بۇل كەزەڭ شاڭحايدىڭ كەيىننەن ازياداعى ءىرى قارجى جانە بيزنەس ورتالىعىنا اينالۋىنىڭ نەگىزىنىڭ ءبىرى بولدى.