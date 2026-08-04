قىتايدىڭ Alibaba كومپانياسى ەڭ قۋاتتى جاساندى ينتەللەكت مودەلىن تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ alibaba كومپانياسى جاڭا بۋىنداعى Qwen3.8-Max تىلدىك مودەلىن تانىستىردى. ازىرلەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، ول باعدارلامالاۋ، لوگيكالىق تالداۋ جانە ۇزاق ۋاقىت بويى اۆتونومدى تاپسىرمالاردى ورىنداۋ مۇمكىندىكتەرىمەن ەرەكشەلەنەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
جاڭا نۇسقا Qwen مودەلدەر جەلىسىندەگى ەڭ اۋقىمدى جاڭارتۋ بولدى. ونىڭ كولەمى 2,4 تريلليون پارامەتردى قۇرايدى جانە 1 ميلليون توكەنگە دەيىنگى كونتەكستىك تەرەزەنى قولدايدى.
تاۋەلسىز Arena پلاتفورماسىنىڭ مالىمەتىنشە، Qwen مودەلدەرى الەمدەگى ەڭ ءونىمدى ءىرى تىلدىك مودەلدەردىڭ قاتارىنا كىرەدى.
ازىرلەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، Qwen3.8-Max اۆتونومدى باعدارلامالاۋ سالاسىندا ايتارلىقتاي جەتىلدىرىلگەن. مودەل ادامنىڭ ارالاسۋىنسىز ۇزاق ۋاقىت كۇردەلى تاپسىرمالاردى ورىنداپ، جۇمىس بارىسىندا ءوز بەتىنشە شەشىم قابىلداي الادى.
سىناق كەزىندە جاساندى ينتەللەكتىگە نولدەن باستاپ ءوزىن-ءوزى دامىتاتىن ينتەللەكتۋالدى اگەنت جۇيەسىن جاساۋ تاپسىرىلدى. ناتيجەسىندە پايدالانۋشىلاردىڭ پىكىرلەرى، قاۋىمداستىقتىڭ ۇزدىك تاجىريبەلەرى جانە مودەلدىڭ وزىندىك سىناق ناتيجەلەرىن بىرىكتىرەتىن Loop Engineering فرەيمۆوركى جاسالدى.
كودتى گەنەراتسيالاۋ، تەكسەرۋ، الدىن الا قاراۋ جانە جۋرنالداردى تالداۋ كەزەڭدەرىنەن كەيىن جۇيە oh-my-cli اتتى اشىق اگەنتتىك فرەيمۆوركتى ازىرلەدى. جوبا GitHub پلاتفورماسىندا اشىق باستاپقى كودپەن جاريالاندى.
قىتايلىق كومپانيالار جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قارقىندى دامىتۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى. شىلدە ايىندا Moonshot AI ستارتاپى 2,8 تريلليون پارامەترى بار Kimi K3 مودەلىن تانىستىرعان بولاتىن. كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، بۇل پارامەترلەر سانى بويىنشا الەمدەگى ەڭ ءىرى اشىق باستاپقى كودتى جاساندى ينتەللەكت مودەلى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، قىتايلىق ازىرلەۋشىلەر اشىق ۇلگىدەگى جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرىنە كوبىرەك باسىمدىق بەرە باستادى. مۇنداي ءتاسىل تەحنولوگيالاردىڭ جىلدام دامۋىنا ىقپال ەتىپ، ولاردى الەمدىك نارىقتا قولدانۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتەدى.
بۇعان دەيىن ەۋرووداقتا 2-تامىزدان باستاپ ج ي-گە قاتىستى جاڭا ەرەجەلەر كۇشىنە ەنەتىنى تۋرالى حابارلاندى. سول كۇنى جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرىنىڭ اشىقتىعىنا قاتىستى جاڭا تالاپتار دا كۇشىنە ەندى.