قىتايلىقتار از ۇيلەنىپ، كوپ اجىراسا باستاعان
استانا. KAZINFORM - قىتايدا نەكە سانى رەكوردتىق دەڭگەيدە تومەندەپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى China Daily باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
قىتايدا بيىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا نەكەگە تۇرۋشىلار سانى ازايىپ، اجىراسۋشىلار سانى ارتقان. بۇل تۋرالى قىتايدىڭ ازاماتتىق ىستەر مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرى كورسەتىپ وتىر.
جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا ەلدە 3,28 ميلليون نەكە تىركەلگەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىندەگى 3,54 ميلليون كورسەتكىشتەن 260 مىڭعا از. ال وسى كەزەڭدە اجىراسۋ سانى 52 مىڭعا ءوسىپ، 1,38 ميلليونعا جەتكەن. بىلتىر العاشقى التى ايدا 1,33 ميلليون اجىراسۋ تىركەلگەن بولاتىن.
بۇل تومەندەۋ 2025 -جىلعى مامىردا نەكەنى تىركەۋدى ازاماتتىڭ تۇرعىلىقتى جەرىنە بايلانىستىرۋدى الىپ تاستاعان جالپىۇلتتىق ەرەجەلەر ەنگىزىلگەنىنە قاراماستان ورىن الىپ وتىر. ەندى ق ح ر ازاماتتارى ەلدىڭ كەز كەلگەن ازاماتتىق حال اكتىلەرىن تىركەۋ بولىمىندە (ا ح ا ت) نەكەگە تۇرا الادى.
قىتايدا نەكە سانى 2013 -جىلى تىركەلگەن رەكوردتىق كورسەتكىشتەن كەيىن تۇراقتى تۇردە تومەندەپ كەلەدى. سول جىلى 13,47 ميلليون جۇپ نەكەسىن رەسمي تۇردە تىركەگەن. 2019 -جىلى بۇل كورسەتكىش 10 ميلليوننان تومەندەدى، ال 2022 -جىلى 6,84 ميلليونعا دەيىن ءتۇسىپ، ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە جەتتى. 2023 -جىلى كورسەتكىشتىڭ قىسقا مەرزىمدى ءوسىمى بايقالىپ، 7,68 ميلليونعا جەتكەنىمەن، بۇل جالپى تومەندەۋ ءۇردىسىن وزگەرتە المادى.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ اۋىلدىق جەرلەردە قالىڭمال كولەمى مەن ۇيلەنۋ تويلارىنا جۇمسالاتىن شىعىنداردى شەكتەپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.