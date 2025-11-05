قىتايلىق وفتالمولوگتار 4200 شاقىرىم قاشىقتىقتان وتا جاسادى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق دارىگەرلەر الەم بويىنشا العاش رەت روبوتتاندىرىلعان وتا جاساپ، كوز تورىنىڭ استىنا 4200 شاقىرىمنان استام قاشىقتىقتان پرەپارات ەنگىزدى. بۇل تۋرالى nf.news جازدى.
گۋاڭجوۋداعى سۋن ياتسەن(سۋن جوڭشان) ۋنيۆەرسيتەتى وفتالمولوگيا ورتالىعىنىڭ كومانداسى وتانى ۇرىمجىدەگى شينجاڭ وندىرىستىك- قۇرىلىس كورپۋسى باس اۋرۋحاناسىنىڭ ماماندارىمەن بىرلەسىپ جۇرگىزدى. حيرۋرگتەر 5G تەحنولوگياسىن قولدانا وتىرىپ ميكروينەنى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باسقارىپ، كوز تۇبىندە ميكرومەترلىك دالدىكپەن مانيپۋلياتسيالار ورىندادى.
وتاندىق وفتالمولوگيالىق روبوت گۋاڭجوۋداعى نەگىزگى باسقارۋ پۋلتى مەن ۇرىمجىدەگى وتا بولمەسى اراسىندا تۇراقتى بايلانىستى قامتاماسىز ەتىپ، بۇل 7 مينۋتتان از ۋاقىت ىشىندە دالدىگى جوعارى ينەكسيا جاساۋعا مۇمكىندىك بەردى.
- 5G جەلىسى تۇراقتى، كەسكىن انىق بولدى جانە ينە دىرىلدەمەي تەگىس قوزعالدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ماماندار.
روبوتتاندىرىلعان پلاتفورمانى ازىرلەۋگە ەكى جىلدان استام ۋاقىت كەتتى. 2023 -جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا كوماندا جانۋارلارعا ءساتتى ەكسپەريمەنت جۇرگىزىپ، ۇرىمجىدە وتكەن العاشقى كلينيكالىق وتاعا جول اشتى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ءساتتى وتا قىتايدىڭ ەكسپەريمەنتتىك كەزەڭنەن تەلەروبوتتىق وفتالمولوگيالىق حيرۋرگيانى كلينيكالىق قولدانۋعا كوشۋىن بەلگىلەدى.
بۇعان دەيىن قىتاي التسگەيمەردى ەمدەۋدە ەكسپەريمەنتالدى حيرۋرگياعا تىيىم سالعانىن جازعان بولاتىنبىز.